Від УЄФА вимагають 20 мільйонів за крадіжку формату Ліги чемпіонів

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опинився у центрі скандалу. Поважну організацію звинуватили у незаконному використанні формату єврокубкових турнірів.

Починаючи з сезону-2024/25 розіграш основного етапу Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій відбувається у форматі "Етап ліги". Чилійська організація MatchVision звинуватила керівний орган європейського футболу у крадіжці системи змагань, пише 24 Канал з посиланням на The Atheltic.

У чому звинуватили УЄФА?

За даними джерела, MatchVision вважає, що авторські права на новий формат єврокубків належить їм, а УЄФА незаконно ним скористався. Начебто у 2006 році таку схему змагань зареєстрував у Чилі засновник компанії MatchVision Леандро Шарі.

У 2013 році компанія запропонувала УЄФА свій формат, який був представлений на спортивних конференціях. Таку схему змагань використовують у кількох країнах, а ФІФА визнала за компанією інтелектуальну власність.

Вперше Леандро Шара погрожував УЄФА судовим позовом перед жеребкуванням Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Проте тоді організація не відреагувала на звинувачення.

Яку компенсацію вимагають від УЄФА?

Засновник компанії MatchVision вирішив звернутися до суду з вимогою отримання відшкодувань. Леандро Шара вимагає від УЄФА 20 мільйонів євро, а ще 200 тисяч євро особистої компенсації.

Крім того, компанія розраховує на отримання відсотків з прибутків за використання формату у попередніх сезонах та у майбутньому.

"Це незаконне привласнення інтелектуальної власності, оприлюднене під час офіційного жеребкування у серпні 2024 року, змушує нас вжити заходів", – йдеться у заяві засновника компанії MatchVision.

Як реагує УЄФА на звинувачення?

В УЄФА відреагували на позов чилійського винахідника. Там заявили, що звинувачення є безпідставними, а тому готові до судового засідання.

Претензії MatchVision є лише черговим пунктом у списку подібних дій. Захищати позицію буде нескладно,

– йдеться у заяві речника УЄФА.

Зазначимо, що судовий розгляд справи про незаконне використання формату єврокубків триває у Лозанні.

Нагадаємо, що у розіграші Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/26 відбулися три тури. Турнірну таблицю з 36 команд очолює Парі Сен-Жермен, який набрав 9 очок. Така ж кількість балів у Баварії, Інтера, Арсеналу та Реала. У третьому турі ЛЧ було побито рекорд результативності, перевершивши торішній показник на 5 м'ячів.