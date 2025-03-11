Карпати підписали 18-річного забивного форварда з Бразилії
- Карпати підписали 18-річного бразильського нападника Вальдеміра, який спершу гратиме за юнацьку команду.
- Вальдемір є вихованцем Бангу, грав за Ботафого U-17 та U-20, де забив 10 голів у 29 матчах.
У вівторок, 11 березня, львівські Карпати зіграють проти донецького Шахтаря у рамках 21-го туру УПЛ-2024/2025. За декілька годин до поєдинку львів'яни оголосили про черговий трансфер.
Карпати поповнились 18-річним нападником із Бразилії. Жодних деталей трансферу Вальдеміра у львівському клубі не повідомляють, пише 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Карпат.
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Черговий новачок "левів"
Відомо лише те, що бразильський легіонер розпочне свою адаптацію в українському футболі не в основній команді Владислава Лупашка. Вальдемір спершу гратиме за юнацьку команду "зелено-білих".
Нагадаємо, що взимку львівська команда поповнилась цілою низкою нових футболістів.
Юнацьку команду левів" раніше поповнив Луіса Яно, який вже навіть встиг відзначитись дебютним голом в Україні.
До слова. Карпати після 20-ти турів посідають 6-те місце у таблиці УПЛ, набравши 28 балів.
Що відомо про новачка "левів" Вальдеміра
- Вальдемір є вихованцем Бангу.
- У 2020-му році перебрався до клубної структури Ботафого, за команду U-17 якого виступав у 2024-му році. У футболці юнацької команди Вальдемір провів 29 поєдинків, у яких забив 10 голів.
- За підсумками сезону молодий бразильський форвард став найкращим бомбардиром команди.
- Пограв за команду Ботафого U-20 (3 матчі).