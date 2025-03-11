Карпати підписали 18-річного забивного форварда з Бразилії

У вівторок, 11 березня, львівські Карпати зіграють проти донецького Шахтаря у рамках 21-го туру УПЛ-2024/2025. За декілька годин до поєдинку львів'яни оголосили про черговий трансфер.

Карпати поповнились 18-річним нападником із Бразилії. Жодних деталей трансферу Вальдеміра у львівському клубі не повідомляють, пише 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Карпат.

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Черговий новачок "левів"

Відомо лише те, що бразильський легіонер розпочне свою адаптацію в українському футболі не в основній команді Владислава Лупашка. Вальдемір спершу гратиме за юнацьку команду "зелено-білих".

Нагадаємо, що взимку львівська команда поповнилась цілою низкою нових футболістів.

Юнацьку команду левів" раніше поповнив Луіса Яно, який вже навіть встиг відзначитись дебютним голом в Україні.

До слова. Карпати після 20-ти турів посідають 6-те місце у таблиці УПЛ, набравши 28 балів.

Що відомо про новачка "левів" Вальдеміра