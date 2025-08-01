Валентин Белькевич став справжньою легендою київського Динамо та улюбленцем вболівальників "біло-синіх". Футболіст неймовірного таланту рано завершив свій життєвий шлях, передчасно пішовши у засвіти у 41 рік.

Вболівальники київського Динамо обожнювали диригента атак та капітана Валентина Белькевича. 24 Канал пригадав найцікавіші моменти кар'єри та особистого життя плеймейкера "біло-синіх".

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Дебютний гол у Житомирі та допінг-скандал

Улюбленець київської торсиди Валентин Белькевич народився 27 січня 1973 року у Мінську. Хлопець у дитинстві розпочав займатися футболом. Це не заважало йому в навчанні. Валентин був відмінником у школі, а вчителі відзначали у нього неабиякі інтелектуальні здібності.

У 18 років Белькевич дебютував в основній команді мінського Динамо. У першій своїй грі на дорослому рівні Валентин відзначився голом. А сталося це в Україні, у матчі 1/16 Кубка СРСР з житомирським Поліссям (2:2).

Цікаво, що свій перший гол за збірну Білорусі півзахисник забив теж в Україні. Це сталося у товариському матчі на тоді ще Республіканському стадіоні у Києві. Валентин відкрив рахунок у зустрічі, яка завершилася перемогою "синьо-жовтих" – 3:1.

Белькевич та Хацкевич у складі збірної Білорусі / фото з білоруських ЗМІ

Наприкінці 1994 року Белькевич потрапив у допінговий скандал. У пробі футболіста мінського Динамо виявили заборонену речовину. УЄФА дискваліфікував Белькевича на один рік. Футболіст дуже близько до серця сприйняв відсторонення, адже навмисно не вживав допінг. Клубний лікар зробив йому укол, який не записав у медичний журнал. Через критичні публікації у пресі Белькевич перестав давати інтерв'ю представникам медіа.

Став улюбленцем Лобановського після "банки" Сабо

Валентин Белькевич разом зі своїм другом Олександром Хацкевичем у середині 90-х були головними зірками у Білорусі. Півзахисники вже переросли рівень місцевого чемпіонату та потребували нових викликів. За дуетом білорусів полювали московські клуби, однак їх зумів перехопити чемпіон України. Влітку 1996 року Белькевич та Хацкевич опинилися в київському Динамо. Для друзів стало приємною несподіванкою, що вони знову грали в одній команді.

Проте перші місяці перебування у Києві стали випробуванням для Валентина. Тодішній головний тренер "біло-синіх" Йожеф Сабо не бачив технічного півзахисника гравцем основи. У першій частині сезону білорус три рази з'являвся на полі, сумарно зігравши 90 хвилин.

Все змінилося з приходом Валерія Лобановського. Метр тренерського цеху розгледів непересічний талант хавбека, знайшовши для нього місце в стартовому складі. Белькевич зумів виграти конкуренцію у Калитвинцева, доповнивши ударне тріо Динамо: Белькевич – Ребров – Шевченко.

Легендарне Динамо кінця 1990-х / фото ФК Динамо

Валентин міг із закритими очима видати пас-цукерку на партнера по команді. А ще півзахисник був справжнім майстром стандартних положень. Белькевич був диригентом гри киян на полі. Його відсутність у складі одразу позначалася на результативності форвардів.

Усього за київську команду Белькевич зіграв 344 матчі, забив 69 голів та віддав 125 асистів. Разом з "біло-синіми" здобув численні трофеї: вісім чемпіонств України, сім кубків, участь у півфіналі Ліги чемпіонів сезону 1998/99.

Белькевич з Кубком України / фото ФК Динамо

Завершення кар'єри та відмова від білоруського паспорта

З віком у Валентина почастішали травми. Півзахисник, без якого важко було уявити середню ланку киян, опинявся на лаві запасних. Влітку 2008 року Белькевич залишив Київ та вирушив у Баку, де підписав річний контракт з місцевим Інтером. Проте вже за пів року повернувся в України.

Легенда Динамо отримав тренерську ліценцію та розпочав роботу з юнацькою командою київського Динамо. Белькевич не збирався повертатися в Білорусь, адже Київ став для нього рідним. Ба більше, 1 квітня 2008 року отримав українське громадянство.

На тренерському містку Динамо U-19 / фото ФК Динамо

Одруження із солісткою ВІА ГРИ та швидке розлучення

Влітку 2004 року капітан Динамо Валентин Белькевич одружився з поп-співачкою Анною Сєдоковою. Солістку ВІА ГРА часто можна було побачити на трибунах стадіону "Динамо", де вона підтримувала Валентина під час матчів.

Сєдокова заради чоловіка залишила гурт та збиралася присвятити життя родині. 8 грудня 2004 року у Валентина та Анни народилася донька Аліна. Здавалося, що кращої пари важко знайти.

Весілля Белькевича та Сєдокової

Однак шлюб тривав лише два роки. Сєдокова згодом у чисельних інтерв'ю звинувачувала Валентина у зрадах. Натомість Белькевич ніколи не коментував особисте життя.

Після початку повномасштабної війни колишня киянка Анна Сєдокова переїхала до Росії. Спочатку співачка оголосила про творчу паузу, але потім відновила концертну діяльність у країні-агресорці. Вона публічно не засудила Росію за розпочату криваву війну.

Досить часто вона потрапляє у скандальну хроніку. 17 грудня 2024 року колишнього чоловіка співачки 32-річного латвійського баскетболіста Яніса Тімма знайшли мертвим у центрі Москви. За повідомленням ЗМІ, він наклав на себе руки.

Доньці Белькевича та Сєдокової зараз 20 років. Вона переважно живе в американському Бостоні, але часто навідується у Москву. Дівчина активно веде соціальні мережі, де ділиться з підписниками власним життям.

Аліна Белькевич / фото з інстаграму

Раптова смерть Белькевича

Валентин Белькевич пішов з життя 1 серпня 2014 року від тромбоемболії – закупорки кровоносної судини тромбом. За кілька днів до трагічної дати керівництво "біло-синіх" звільнило його з посади головного тренера Динамо U-19. Через це у нього розпочалася депресія.

Пізніше його друг Олександр Хацкевич розповів, що у цей складний період життя Валентин вживав алкоголь.

3 серпня 2014 року Белькевича поховали на Байковому кладовищі у Києві поруч з могилою Валерія Лобановського. На похованні легендарного динамівця прийшли його вихованці з юнацької команди та колишні партнери по клубу.

Могила Белькевича на Байковому кладовищі у Києві / фото ФК Динамо

Валентин Белькевич назавжди залишився в серцях фанатів Динамо, а його голи та філігранні передачі ще довго згадуватимуть справжні поціновувачі гри мільйонів.