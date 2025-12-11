Олімпійська чемпіонка очолила збірну України з біатлону

У структурі українського біатлону відбулись певні зміни. Олімпійська чемпіонка Валентина Семеренко розпочала тренерську діяльність.

Колишня провідна українська біатлоністка розпочала працювати на посаді старшої тренерки жіночої юніорської збірної. Про це повідомив президент Федерації біатлону України Іван Крулько, який прокоментував блогерський матеріал щодо ситуації жіночої збірної України на сайті Tribuna, інформує 24 Канал.

Яку збірну очолила Валентина Семеренко?

Очільник федерації погодився із деякими моментами із публікації автора, але наголосив на фактах, про які не було вказано у матеріалі. Зокрема, мова йшла про залученість колишніх українських біатлоністів до розвитку та виховання наших підростаючих атлетів.

У своєму коментарі Крулько пригадав й Оксану Хвостенко, Валю Семеренко, Роман Приму та Руслана Ткаленка. Також президент ФБУ не виключив того, що до тренерської роботи залучать сестру Валі та олімпійську чемпіонку Віту Семеренко.



Крулько розповів про тренерську роботу Валі Семеренко / Скриншот із порталу Tribuna

Коли востаннє Семеренко виступала на міжнародних змаганнях?

На рівні Кубка світу та Олімпійських ігор Валентина виступала у сезоні 2021 – 2022. На Олімпіаді у Пекіні виступила лише у змішаній естафеті, де наша збірна посідала аж 13-те місце.

У наступному сезоні 2022 – 2023 Семеренко брала участь у гонках Кубка IBU, літньому чемпіонаті світу та національних змаганнях. Її найкращим місцем стала 16-та позиція у фіналі супер спринту на літньому ЧС у німецькому Рупольдингу, якщо брати до уваги закордонні змагання.

А от із сезону 2023 – 2024 виступала виключно на українських стартах у Яворові та Буковелі (дані порталу biathlon.com.ua).

Що відомо про Валентину Семеренко?

39-річна українська біатлоністка, яка у 2014-му році стала однією із авторок тієї легендарної золотої четвірки в естафеті.

Чемпіонка світу та Європи, призерка цих змагань.

У 2015-му Валентину Семеренко обрали "Спортсменкою року в Україні".

Багаторазова чемпіонка і призерка етапів Кубка світу. У сезоні 2014 – 2015 фінішувала третьою у загальному заліку Кубка світу. Це був найкращий сезон для Валентини.

Відзначимо, що 12 грудня стартує другий етап Кубка світу з біатлону 2025 – 2026. Змагання прийме австрійський Гохфільцен.