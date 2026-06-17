Російський 71-річний фахівець поповнив довгий список тих, кого звинувачують у злочинах проти України. Про це йдеться на сайті "Миротворця".

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У чому звинувачують Газзаєва?

Футбольний фахівець, який протягом тривалого часу підтримує російську агресію проти України, отримав обвинувачення одразу по п'яти пунктах.

Публічна підтримка російської агресії та вбивств громадян України; Пропаганда російського фашизму та нацизму; Поширення російсько-фашистської пропаганди; Участь у заходах, спрямованих на легалізацію окупації територій України; Посягання на суверенітет і територіальну цілісність України; Співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян.

Зазначимо, що у лютому цього року відомий футболіст та тренер закликав росіян іти на війну проти України. Для кремлівських пропагандистів він охрестив це "захистом Батьківщини".

Що ще робив Газзаєв?

Він відомий тим, що у 2012 – 2015 роках очолював організаційний комітет російського проєкту об’єднаного чемпіонату з Україною. З 2016-по 2021 рік був депутатом Держдуми Росії.

У 2024 році, уже у час повномасштабної війни проти України, російський тренер став довіреною особою Володимира Путіна на виборах.

Додамо, що російський футбольний фахівець працював в Україні на посаді головного тренера київського Динамо було це у проміжку між 2009-м та 2010 роками.