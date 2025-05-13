"Ми живі, доки про нас пам'ятають": історія великого Лобановського, яка обірвалась на стадіоні

Рівно 23 роки тому український футбол втратив найкращого у своїй історії тренера та легенду Динамо. Валерій Лобановський пішов з життя після серцевого нападу під час матчу чемпіонату України в Запоріжжі.

Сьогодні, 13 травня, виповнюється 23 роки з дня смерті легенди українського футболу Валерія Лобановського. У цей же день 2002 року перестало битися серце видатного Метра.

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Лобановський став символом вітчизняного футболу, вписавши своє ім'я в історію гри золотими літерами. 24 Канал згадує головні моменти в кар'єрі Валерія Васильовича.

Лобановський-гравець

До початку тренерського шляху Лобановський запам'ятався ще і як успішний футболіст. Валерій Васильович награв під 150 матчів за Динамо на початку 60-х, допомігши киянам вперше в історії стати чемпіоном СРСР.

При цьому киянина також запам'ятали як винахідника легендарного прийому "чистий лист". Принаймні, саме Лобановський був одним з перших, хто часто та вдало забивав голи прямими ударами з кутового.



Лобановський успішно пограв за Динамо / фото ФК Динамо

Перший прихід в Динамо

Під завісу кар'єри ВВЛ пограв ще за Чорноморець та Шахтар. Але, звісно ж, Лобановський став легендою футболу вже в якості тренера. Вже у 29 років спеціаліст очолив Дніпро, який за кілька років привів до шостого місця в еліті чемпіонату СРСР.

Саме завдяки цьому прориву Валерія Васильовича покликали в рідне Динамо у 1973-му. Вперше, адже за свою тренерську кар'єру Лобановський тричі очолював киян. Кожен із цих заходів ознаменовувався неймовірними досягненнями.

Перший етап в Динамо тривав 9 років, протягом яких кияни п'ять разів вигравали чемпіонство. А у 1975-му "біло-сині" вперше пошуміли на євроарені та здобули свої дебютні міжнародні трофеї.



Лобановський з першим євротрофеєм для киян / фото ФК Динамо

Динамо виграло всі дев'ять матчів у Кубку володарів Кубка, в тому числі розгромивши у фіналі Ференцварош (3:0). А за кілька місяців киянам вдалось шокувати новоспеченого переможця КЄЧ Баварію.

"Біло-сині" двічі здолали команду з легендарним Гердом Мюллером в Суперкубку УЄФА (1:0, 2:0). Всі три голи були на рахунку Олега Блохіна, якого повністю створив та вивів на топ-рівень саме Лобановський-тренер.

Другий млинець не нанівець

У 1982 році ВВЛ на сезон робить паузу в роботі у Динамо, що позначається на виступах киян – лише 7 місце в чемпіонаті. Саме тому у 1984-му Метра знову повертають на тренерську лаву киян.

Цей шестирічний етап роботи на чолі киян виходить для Валерія Васильовича так само успішним. Динамо тричі бере "золото" в чемпіонаті та знову досягає вершини в Європі.

У 1986-му кияни вдруге здобувають Кубок володарів Кубків. Фінал же знову завершився розгромною перемогою 3:0, але цього разу – над більш потужним Атлетіко. В цій команді ще дограє Блохін, але вже є і нові зірки – Заваров, Бєланов, Дем'яненко, Безсонов, Яковенко, Кузнецов та інші.



Валерій Лобановський з Ігорем Бєлановим / фото ФК Динамо

На жаль, повністю повторити досягнення 1975-го не вийшло, адже в Суперкубку УЄФА кияни поступились Стяуа (0:1). У 1990-му Лобановський залишив Динамо та повернувся до клубу за шість років, вже у часи незалежної України.

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Повернення в Україну

Третє повернення ВВЛ до "біло-синіх" сталось у 1996-му на фоні кількох невдалих виступів Динамо в Лізі чемпіонів. Боси клубу мали бажання знову засвітити клуб на євроарені і Метру це було цілком під силу.

Вже за рік Лобановський довів Динамо до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, винесши на своєму шляху вперед ногами Барселону (3:0, 4:0). А у кампанії 1998-1999 кияни досягли супервисоти, забравшись у півфінал турніру.



Валерій Лобановський повернувся в Україну / фото ФК Динамо

У тому сезоні Динамо вибило з ЛЧ Арсенал та Реал, а також дало серйозний бій Баварії (3:3, 0:1). Ну і звісно ж нікуди не поділись чемпіонські медалі в чемпіонаті України. За третього приходу Лобановського кияни виграли "золото" п'ять разів поспіль.

До слова, в кожен із приходів у Динамо Метр доходив до півфіналів КЄЧ / ЛЧ. У першому випадку "біло-сині" зупинились на менхенгладбаській Боруссії (1977), а у другому – на Порту (1987).

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Збірні СРСР та України

Окрім неймовірних досягнень в Динамо, Лобановський також запалював і на рівні збірних. У часи СРСР та у 90-ті було популярним сумісництво, коли один наставник паралельно тренував клуб та національну команду.

У випадку з Лобановським це було доречно, оскільки Динамо було базовим клубом для команд СРСР та України. Першого гучного успіху на рівні збірних Валерій Васильович досяг у 1976-му, коли зробив радянську команду бронзовим призером Олімпіади-1976.

Крім того, Метр очолював СРСР на чемпіонатах світу 1986 та 1990 років, але найгучнішим став успіх на Євро-1988. Команда Лобановського, яка була на 80% складена з гравців київського Динамо, сенсаційно вийшла у фінал змагання, де поступилась зірковим Нідерландам з Гуллітом, ван Бастеном, Райкардом та іншими.

Відеоогляд фіналу Євро-1988:

В Азії Лобановський встиг потренувати ОАЕ та Кувейт на початку 90-х, проте досягти чогось більшого ніж Кубок націй Перської затоки він не зміг. А прославити збірну України – не встиг…

"Синьо-жовтих" ВВЛ очолив після провалу у відборі на Євро-2000 та майже вивів команду на чемпіонат світу в Кореї та Японії. Україна лише у стиках поступилась майбутнім віцечемпіонам німцям.

Смерть в Запоріжжі

Хтозна, цілком ймовірно, що Лобановський отримав би ще шанс у збірній України, якби не трагічна подія 13 травня 2002 року. Ще з кінця 80-х у Валерія Васильовича стали спостерігатися проблеми із серцем.

Восени 2001-го у Лобановського стався інфаркт, через що він був змушений пропустити всі виїзні матчі Динамо в Лізі чемпіонів. Лікарі заборонили тренеру літати.

А 7 травня 2002-го під час матчу Динамо на полі запорізького Металурга Лобановському стало погано прямо на тренерській лаві. Наставника госпіталізували та діагностували інсульт.

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ВВЛ довго не приходив до тями, його став був критичним. На жаль, повернутися до нас Лобановський не зміг. Серце великого Метра перестало битися 13 травня. Тренеру було 63 роки.

Відео останній матч Лобановського:

Спадок Лобановського

Особливо символічно, що Валерій Васильович помер у цей день, а саме у день народження київського Динамо. Тоді "біло-сині" готувались святкувати свій 75-ий ювілей. На прощання із легендою прийшло майже 150 тисяч людей.

Вже через рік Лобановському встановили пам'ятник на стадіоні "Динамо". До слова, саме ВВЛ став визначальним тренером для всіх трьох українських володарів Золотого М'яча. Блохін (1975) та Бєланов (1986) брали титул саме в якості футболістів Динамо.



Пам'ятник Лобановському на стадіоні його імені / фото ФК Динамо

А Андрій Шевченко дістався нагороди у 2004-му, вже як гравець Мілана. Того ж року Андрій приїхав із нагородою в Україну та приніс його до пам'ятника Лобановському, подякувавши таким чином Метру за свій успіх.

Як тут не згадати фразу, яка нанесена на надгробок Лобановського на Байковому цвинтарі у Києві: "Ми живі доти, доки про нас пам'ятають". Вічна пам'ять легенді!