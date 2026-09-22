Відома біатлоністка заявила, що її "прибрали" зі збірної України – у федерації відповіли

Українська біатлоністка Валерія Дмитренко заявила, що її фактично викреслили зі збірної під час відновлення після травми. У Федерації біатлону України заперечили її виключення з команди.

28-річна спортсменка пропустила частину підготовки до нового сезону через проблеми зі здоров'ям. Дмитренко розповіла про операцію на коліні та емоційно відреагувала на інформацію щодо свого статусу в національній команді, передає 24 Канал.

Дмитренко заявила, що її "просто викреслюють"

Дмитренко залишила коментар під публікацією телеграм-каналу "Біатлон Україна", в якому прокоментувала ситуацію зі своїм перебуванням у збірній.

Біатлоністка зазначила, що найбільше її засмучує не сама травма. За її словами, вона перенесла операцію на коліні з видалення меніскової кісти, яка спричинила розрив меніску.

Болить усвідомлення того, що замість допомоги й підтримки тебе просто викреслюють у момент, коли ти найбільше цього потребуєш. Прикро, що проблему простіше прибрати разом із людиною, ніж спробувати її вирішити. Нічого нового. Дякую,

– написала Дмитренко.

Раніше повідомлялося, що рішення щодо складу команди ухвалили керівництво Федерації біатлону України та тренерський штаб. Причиною називали значну кількість пропущених тренувань через проблеми зі здоров'ям.

У ФБУ заперечили виключення біатлоністки

Згодом Федерація біатлону України у своєму телеграм-каналі відреагувала на ситуацію та назвала інформацію про виключення Дмитренко зі складу команди неправдивою.

У ФБУ підтвердили, що спортсменка пропустила кілька тренувальних зборів через стан здоров'я. Водночас федерація наголосила, що Валерія може продовжити тренуватися разом із командою, якщо її фізичний стан дозволятиме це робити.

Через травму Дмитренко пропустить чемпіонат України у Сянках. Подальші рішення щодо її участі у тренувальному процесі, за даними ФБУ, ухвалюватимуть з урахуванням стану здоров'я та функціональної готовності спортсменки.

Новий сезон Кубка світу з біатлону стартує 26 листопада. Перший етап сезону-2026/27 прийматиме фінський Контіолахті.