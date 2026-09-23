Українська чемпіонка світу несподівано йде з художньої гімнастики у 18 років

У 2025 році Валерія Перемета у складі збірної України здобула золото чемпіонату світу з художньої гімнастики у командних вправах. Минув лише рік, і спортсменка сенсаційно оголосила про завершення кар'єри.

Перемета стала вже не першою вихованкою тренерського дуету Ірини Дерюгіної та Ірини Блохіної, яка вирішила піти з професійного спорту саме по завершенні цього сезону. Гімнастка попрощалась без скандалу, подякувавши своїм наставницям, пише 24 Канал.

Чемпіонка світу завершила кар'єру у 18

Валерія Перемета вийшла на найвищий змагальний рівень фактично лише два роки тому: у 2024-ому взяла участь в Олімпійських іграх у Парижі в командних змаганнях, де збірна України посіла 7-ме місце. А сезон 2025 року став найбільш успішним для неї – у Ріо-де-Жанейро в дисципліні з трьома м'ячами та двома обручами наша команда стала тріумфаторкою світової першості.

Враховуючи, що Переметі лише 18 років, а зараз триває середина олімпійського циклу, її рішення про завершення виступів стало несподіванкою.

У своєму зверненні в соцмережах Валерія написала, що полюбила гімнастику з того самого моменту, як батьки привели її до зали у чотири роки. Вона висловила вдячність Ірині Дерюгіній за шанс приєднатися до збірної, а також згадала інших своїх наставниць.

Виходити на килим, знаючи, що ти представляєш Україну, — це відчуття, яке складно передати словами. Наш шлях не був простим. У ньому було абсолютно все — і хороше, і складне. Були моменти, коли я була щаслива, були моменти, коли мені було дуже боляче. Були сльози, образи, злість, переживання, але були й ті миті, заради яких усе це мало сенс,

– зазначила гімнастка.

Збірна України втрачає гімнасток

Окрім Валерії Перемети, у новому сезоні 2027 року не буде у складі команди ще кількох успішних гімнасток.

Про завершення кар'єри раніше також оголосили Єлизавета Азза і Поліна Городнича, які здобували нагороди на рівні світових та європейських чемпіонатів і етапів Гран-прі.