У матчі НХЛ стався епічний махач, після якого було вилучено 10 гравців: жорстке відео

У неділю, 9 березня, відбулися поєдинки чергового туру регулярного чемпіонату НХЛ. В одному з них Вашингтон Кепіталс удома приймав Сіетл Кракен.

Ця гра запам'яталася масовою бійкою. Вона сталася під час третього періоду, коли рахунок був 2:2, повідомляє 24 Канал.

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На льодовому майданчику було гаряче

Усе розпочалося з сутички нападника "Кепіталс" Брендона Дюхейма та захисника "Кракен" Джоша Махури. Після цього емоції взяли гору над гравцями обох команд і вона переросла в махач 5 на 5.

Внаслідок бійки десять хокеїстів були вилучені, вісім з яких отримали штрафи на дві хвилини. Джона Хейдена відсторонили на 12 хвилин, а Брендона Дюхейма – на 14.

Бійка між гравцями Вашингтона та Сіетла: дивіться відео

Зазначимо, що після цього господарі закинули дві шайби та здобули перемогу з рахунком 4:2. Вони з 92 очками посідають перше місце у турнірній таблиці Східної конференції, а "Кракен" залишилися на 13-й сходинці в Західній конференції.