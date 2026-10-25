"Ще раз спробувати": Ломаченко пояснив, чому вирішив повернутися у бокс

Колишній чемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко відверто розповів про плани після наміченого повернення на ринг. Вказав боксер і терміни виконання завдання.

Ломаченко усе ще планує вибороти статус абсолютного чемпіона світу з боксу. Про це 38-річний спортсмен розповів для DAZN Boxing.

Що сказав Ломаченко про своє майбутнє

Українець відвідав вечір боксу у американському Сан-Антоніо, де поділився з журналістами своїми планами.

Одного дня я прокинувся й подумав: зараз мені 38 років, і треба ще раз спробувати стати абсолютним чемпіоном. Бо якщо мені буде вже 40 чи 41 рік, тоді стане занадто пізно. Саме тому я прийняв рішення повернутися,

– сказав Ломаченко.

Зазначимо, що головним поєдинком вечора став бій у другій напівлегкій вазі (до 58,96 кілограма) , у якому О’Шакі Фостер переміг Емануель Наваррете. На кону стояли пояси WBO, WBC та IBF.

Що ще відомо про повернення Ломаченка

Він не проводив офіційних поєдинків з травня 2024 року. Останнім суперником дворазового олімпійського чемпіона був австралієць Джордж Камбосос. Бій завершився в 11 раунді на користь українця.

Про завершення кар’єри боксер оголосив у червні 2025 року. Щоправда, уже за 11 місяців стало відомо, що Ломаченко планує повернутись на професійний ринг.

Думками про відновлення кар’єри Ломаченка для 24 Каналу ділився колишній володар титулу WBC у першій напівсередній вазі (до 63,5 кілограма) Віктор Постол.