Подякував усім, але не Україні: обурлива промова Ломаченка про завершення кар'єри

У четвер, 5 червня, Василь Ломаченко оголосив про непросте для будь-якого спортсмена рішення. Він завершив кар'єру у віці 37 років.

Про це український боксер повідомив у своїх соцмережах, інформує 24 Канал. Чемпіон світу за версіями IBF та IBO у легкій вазі попрощався через відеозвернення з фанатами.

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Не знайшов слів для рідної країни

Він зробив це, як завжди, російською мовою. Василь звернувся зі словами вдячності до величезної кількості людей, Бога та навіть США, але не згадав при цьому Україну.

Також Ломаченко жодного слова не сказав про війну, в якій його країна тільки в повномасштабному форматі перебуває вже четвертий рік.

Як Ломаченко оголосив про завершення кар'єри: дивіться відео

Зазначимо, що дивне прощання українця з боксом стало продовженням низки скандалів щодо ставлення до рідної країни. Зокрема, наприкінці 2021 року після бою проти Річарда Коммі він підійняв не український прапор, а Білгород-Дністровського.

Також під час проведення поєдинків після початку повномасштабного вторгнення Василь постійно уникав будь-яких розмов про війну. Він жодного разу не засудив агресію Росії, навіть тоді, коли був приліт у його рідне місто.

Довідка. Останнім суперником у кар'єрі українця став Джордж Камбосос. У травні 2024 року уродженець Одещини переміг австралійця технічним нокаутом.

Нагадаємо, що раніше сайт 24 Каналу підрахував, скільки грошей Василь Ломаченко заробив під час професійної кар'єри.