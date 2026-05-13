Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко офіційно став вільним агентом. Контракт боксера з промоутерською компанією Top Rank завершився 12 травня.

За інформацією The Ring, Ломаченко зацікавлений лише у ключових боях, а не в тривалих технічних підготовках. Боксер планує відновити кар'єру та повернутися на ринг вже цієї осені.

Що відомо про повернення Ломаченка?

Після завершення контракту з Top Rank боксер тепер має повну свободу у виборі суперників та поєдинків, зосереджуючись лише на найважливіших боях

Контракт Ломаченка з Top Rank завершується сьогодні, і він стає вільним агентом, шукаючи можливість провести найбільші бої,

– повідомив журналіст Коппінджер.

Володар титулу WBO у напівсередній вазі Девін Хейні, який переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів у травні 2023 року, відреагував на новину: "Вау… Ласкаво просимо назад, Лома".

Ломаченко востаннє виходив на ринг у травні 2024 року, нокаутувавши Джорджа Камбососа в 11-му раунді та здобувши титул чемпіона IBF у легкій вазі. Дворазовий олімпійський чемпіон планував бій з Джервонтою Девісом восени 2024 року, проте проблеми зі спиною змусили його оголосити про завершення кар'єри у червні 2025 року.

За даними джерел, здоров'я 38-річного спортсмена вже не викликає проблем, і він планує провести ще кілька поєдинків. Серед можливих суперників – повторний бій з Джервонтою "Танком" Девісом.

Що відомо про Ломаченка та його завершення кар'єри?

У червні 2025 року він оголосив про завершення своєї боксерської кар'єри через емоційне вигорання та проблеми зі здоров'ям, головною з яких стали серйозні ускладнення зі спиною.

За час професійної кар'єри він провів 21 бій, здобувши 18 перемог, з яких 12 нокаутом, та зазнав 3 поразок.

Незважаючи на значні спортивні досягнення, Ломаченко має суперечливу репутацію в Україні через свої релігійні та політичні погляди. Його часто критикують українське суспільство, активісти та колеги-спортсмени за відсутність чіткого засудження російської агресії. Замість цього він публікує неоднозначні релігійні дописи та привітання, які іноді сприймають як елементи проросійської пропаганди.

Ломаченко є одним із найпомітніших публічних прихильників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), що неодноразово ставало причиною гучних скандалів.