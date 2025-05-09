Їхній подвиг безмежний, – Ломаченко продовжує святкувати "дєнь побєди"

Василь Ломаченко вийшов у медійний простір, пробивши чергове дно. Боксер продовжує просувати російські наративи в українськое суспільство.

В Україні офіційно відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом 8 травня, відмовившись від "дня побєди" 9 травня. Ломаченко не приймає нововведення, повідомляє 24 канал.

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Пробив чергове дно

Василь Ломаченко 9 травня опублікував світлину поруч з Меморіалом Слави у Білгороді-Дністровському разом зі своїм батьком та сином. Боксер присвятив пафосний допис "дню побєди".

Їхній подвиг безмежний. І такою ж безмежною має бути наша вдячність. Царство Небесне всім, хто стояв на смерть заради життя! Поклін усім ветеранам! Мир усім,

– написав Ломаченко.

Ломаченко відзначає 9 травня / Фото з інстаграму боксера

Нагадаємо, що Василь Ломаченко востаннє бився у травні минулого року. Тоді боксер переміг австралійця Джорджа Камбососа технічним нокаутом та завоював титул чемпіона світу IBF у легкій вазі.