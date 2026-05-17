Ломаченко залишив територію України і поїхав до російського монастиря
- Василь Ломаченко поїхав з України до грецького монастиря Святого Пантелеймона на горі Афон, який вважається російським.
- Ломаченко завершив контракт з Top Rank і планує провести великий бій восени, маючи 18 перемог у 21 професійному бою.
Після оголошення про відновлення професійної кар'єри Василь Ломаченко поїхав з України. Спортсмен, якого звинувачують у прихильності до російських наративів, опинився у Греції.
Там він, схоже, перебуває з паломницькою метою, про що свідчить фотографія на тлі монастиря, яку сам Ломаченко виклав на своїй сторінці у фейсбуці. Світлину боксер підписав словами "мир всім" – російською мовою.
Що Ломаченко робить у Греції?
За спиною українця на фото впізнали монастир Святого Пантелеймона – одну із 20 найбільших релігійних установ монашої республіки на горі Афон.
Василь Ломаченко на Афоні / фото із фейсбуку
Цей монастир вважається російським – за інформацією із Вікіпедії, наприкінці 19 століття він фактично перейшов під контроль Російської імперії, а монахи здебільшого були саме росіянами. Бізнесмени з країни-агресора постійно вкладають кошти у ремонт та розбудову монастиря, а наставником у ньому служить етнічний росіянин.
Підписники вважають, що Ломаченко вирушив на Афон як паломник. Питання викликає сам факт виїзду з країни спортсмена, який цілком підпадає під критерії мобілізації.
Що відомо про відновлення кар'єри Ломаченка?
12 травня у боксера завершився контракт з промоутерами Top Rank, тож тепер він є вільним агентом і може знайти собі іншу компанію для співпраці.
За інформацією журналу The Ring, Ломаченко прагне провести великий бій восени. Кілька представників дивізіону легкої ваги вже висловили своє зацікавлення у протистоянні з ексчемпіоном світу – на його повернення відреагував Девід Хейні, а Кейшон Девіс навіть висловив готовність приїхати до України, аби побитися з Василем.
Який послужний список має Ломаченко?
За інформацією статистичного порталу BoxRec, Ломаченко провів на профі-ринзі 21 бій, 18 з яких завершив перемогами. 12 разів Василь завершував поєдинки на свою користь достроково, а сам жодного разу не був нокаутований.
Останній бій Ломаченка відбувся у травні 2024 року, коли він здолав Джорджа Камбососа-молодшого і виграв вакантний пояс за версією IBF. До цього українець зазнав поразки від Девіда Хейні.
Василь Ломаченко має в Україні неоднозначну репутацію: його звинувачують у проросійській позиції та просуванні російських тез про "братні народи", засуджують за публічне спілкування російською мовою і надмірну прихильнисті до російської церкви Московського патріархату. Ломаченко вітає українців зі "cвятами" на кшталт дня російської армії 23 лютого чи дня перемоги 9 травня, відмовляється писати у соцмережах українською і критикував українських волонтерів і державних діячів, які підтримують українську армію.