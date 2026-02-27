"З Повагою Легенда": Василь Ломаченко вступився за зрадника Бубку
- Василь Ломаченко підтримав Сергія Бубку, публікуючи фото з українськими символами та підписом "З Повагою Легенда" на фейсбуці.
- Бубку критикують за бізнес з окупантами і співпрацю його брата з терористами, що викликало заклики позбавити його звання Героя України.
Колишній боксер Василь Ломаченко не зміг змовчати щодо можливого позбавлення експрезидента НОК Сергія Бубки звання Героя України. Спортсмен, який став вигнанцем у суспільстві через своє "православне братерство" з росіянами, зробив чергову провокативну заяву.
Ломаченко вирішив порушити мовчанку у соцмережах саме в той день, коли Владислав Гераскевич виступив у парламенті і закликав народних депутатів покарати Бубку за антиукраїнську діяльність. Свою реакцію ексчемпіон світу з боксу виклав на сторінці у фейсбуку.
Дивіться також Зрадив країну, не захистив Гераскевича: що відомо про Бубку, який досі має звання Героя України
Що зробив Ломаченко на підтримку зрадника Бубки?
Ломаченко опублікував пост з трьома фото Бубки, де він зображений з українськими символами – одне з часів президентства в НОК на тлі прапорів, а два в формі олімпійської збірної України.
З Повагою Легенда! Мир всім,
– додав підпис Ломаченко.
Оскільки усі слова з великої літери і без розділових знаків, навіть не зрозуміло, чи звертається ексбоксер до Бубки, чи просто стверджує. Допис, очікувано для Ломаченка, зроблений російською мовою і супроводжується православним емоджі.
Як коментують допис Ломаченка про Бубку?
На сторінку набігли прихильники "руского міра", яким подобається просування Ломаченком тез про "братерство" українців і росіян. Вони почали всіляко підтримувати те, що ексбоксер продовжує вести соцмережі російською мовою, захищати Сергія Бубку і ображати скелетоніста Владислава Гераскевича, який демонструє громадянську позицію і вимагає забрати у Бубки звання Героя України.
Натомість були й ті, хто нагадав про антиукраїнську позицію як Бубки, так і самого Ломаченка. "Вася, ми і так знаємо, що ти ідіот, не варто нам про це нагадувати", написав один із користувачів.
Чому Бубку хочуть позбавити звання Героя України?
- Згідно із розслідуванням Bihus info, фірма Сергія Бубки вела бізнес з окупантами, продаючи паливо, а брат колишнього спортсмена активно співпрацював з терористами з так званої "ДНР".
- Бубка залишається членом МОК від України, але жодним чином не відстоює інтереси нашої держави на міжнародному рівні, мовчить про повномасштабне вторгнення росіян і не втручався у ситуацію з дискваліфікацією Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026.