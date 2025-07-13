Відомий український боксер закликає Зеленського повернути громадянство Онуфрію

Український боксер Василь Ломаченко неодноразоао виділявся своїми заявами на захист УПЦ МП. Цього разу він вкотре опублікував провокаційний пост, у якому закликав повернути митрополиту Онуфрію українське громадянство.

Василь Ломаченко поділився дивним відеозаписом у фейсбуці. За допомогою нього він вкотре закликає повернути українське громадянство митрополиту Онуфрію, якого його позбавили ще 2 липня, пише 24 Канал з посиланням на Василя Ломаченка.

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Ломаченко вкотре захистив Онуфрія

Колишній чемпіон світу вважає Онуфрія людиною, яку поставив Господь на своє місце для рівноваги боротьби з ворогами. Він у типовому для себе стилі вже цитував Біблію та побажав усім миру.

Цього разу він виклав відео, де бойова медикиня та волонтерка ЗСУ засуджує дії Володимира Зеленського та закликає повернути митрополиту Онуфрію громадянство України.

Звернення до Зеленського: дивіться відео

Нагадаємо, що Василь Ломаченко на початку червня 2025 року оголосив про завершення кар'єри.