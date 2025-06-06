"Потрібно було зробити": ексчемпіонка світу назвала причину завершення кар'єри Ломаченка

Василь Ломаченко у четвер 5 червня несподівано оголосив про завершення кар'єри. Аліна Шатернікова відреагувала на відхід боксера з професійного рингу.

Віцепрезидентка Ліги професійного боксу України пояснила, чому Ломаченко вирішив повісити рукавички на цвях. На її думку, декілька факторів вплинули на Василя, пише 24 канал із посиланням на Oboz.ua.

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Чому Ломаченко завершив кар'єру

Аліна Шатернікова наголосила, що Василь Ломаченко завершив кар'єру через втому. З її слів, 37-річний боксер більше не може витримувати великі навантаження та тяжкі тренування.

Віцепрезидентка підкреслила, що Ломаченко виступав у великому спорті приблизно з 8 років та перебував у постійному навантаженні. Тому його суглоби, м'язі та в цілому організм не витримує.

Ексчемпіонка світу також заявила, що Василь Ломаченко завершив кар'єру, адже в нього є діти, яким також приділяти час та допомагати у спорті. Його донька виступає у спортивній акробатиці, а син на боксерських змаганнях.

Тому, я думаю, що Василь виснажився і мотиваційно, і фізично. Я маю на увазі, що його організм вже втомився постійно тренуватися. Колись це потрібно було зробити. Він це відчув, він дав собі якийсь час після травневого бою 2024 року. Він дав собі час відчути, чи готовий він продовжувати, чи ні. І за цей час він зрозумів, що все – треба завершувати,

– сказала Шатернікова.

Нагадаємо, що востаннє Василь Ломаченко бився у травні 2024 року. Тоді боксер достроково здолав австралійця Джорджа Камбососа та завоював титул чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF.

Раніше стало відомо, скільки грошей заробив Василь Ломаченко за свою кар'єру у професійному ринзі.