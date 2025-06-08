Закрив коментарі: Усик вперше відреагував на завершення кар'єри Ломаченка

Василь Ломаченко нещодавно з'явився на публіці. "Матриця" 5 червня опублікував відео, у якому несподівано оголосив про завершення кар'єри.

Олександр Усик, який готується до бою проти Дюбуа, не порушував мовчання щодо відходу Ломаченка. Проте український чемпіон все-таки відреагував на те, що його кум повісив рукавички на цвях, повідомляє 24 канал.

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Що сказав Усик про відхід Ломаченка

Олександр Усик на власній сторінці в інстаграмі відреагував на завершення кар'єри Василя Ломаченка.

Король хевівейту подякував боксеру за внесок у спорту та назвав його найвидатнішим атлетом в історії. Український супертяж наголосив, що досягнення Ломаченка поза рамками боксу.

Ти один із найвидатніших спортсменів, яких бачив світ. Не тільки в боксі - взагалі в спорті,

– написав Усик.

Окрім того, Олександр Усик пригадав здобутки Василя Ломаченка в аматорській кар'єрі – два "золота" та майже 400 перемог.

Український чемпіон також підкреслив вплив "Матриці" на спорт, а також висловив особисті почуття до кума: "Ти надихнув мільйони, змінив гру, поставив нову планку. Я пишаюся тим, що можу назвати тебе другом, товаришем, братом".

Олександр Усик також закрив можливість обговорювати його допис. Підписники не можуть залишити свій коментар.