Український боєць із ампутацією дебютував у професійному боксі: як пройшов його перший бій
- Василь Сорокін, дворазовий чемпіон світу з тайського боксу, дебютував у професійному боксі у Львові та переміг у першому раунді.
- Сорокін, боєць спецпідрозділу "Артан", вийшов на ринг з ампутованою ногою після військової служби, де отримав поранення.
У суботу, 21 березня, у Львові відбувся вечір боксу. Однією з головних подій став дебют у професійному боксі дворазового чемпіона світу з тайського боксу Василя Сорокіна.
У своєму дебютному бою Сорокін зустрівся з боксером із Донецької області Олександром Якименком і здобув перемогу вже в першому раунді, після того як суперник відмовився продовжувати поєдинок. Після бою стало відомо, що Сорокін – боєць спецпідрозділу "Артан" і виходив на ринг з ампутованою ногою, повідомляє 24 канал.
Дивіться також Був чемпіоном світу, а тепер збиває "Шахеди": що відомо і де зараз Сергій Дзиндзирук
Як відбувся дебют Сорокіна?
Дебют відбувся на турнірі промоутерської компанії Top Boxing Generation у Львові. Раніше Сорокін займався К-1 та муай-тай, брав участь у міжнародних професійних боях і був одним із лідерів збірної України з муай-тай.
З початком повномасштабного вторгнення Росії він пішов захищати Україну. Під час служби у підрозділі "Артан" він отримав серйозне поранення (наступив на міну), внаслідок якого йому ампутували ступню.
У мене немає ніяких моментів, де я відчуваю себе обмежено придатним. Я займаюся спортом, я продовжую службу в підрозділі, стараюся бути корисним. Я просто хочу сказати всім хлопцям, які отримали поранення, щоб вони не ламалися в жодному разі,
– сказав раніше боксер.
Що відомо про Василя Сорокіна?
- Український спортсмен і боєць, Василь Сорокін, уже багато років є відомим представником тайського боксу на міжнародній арені. Він віддано представляє країну на престижних змаганнях бойових мистецтв.
Сорокін присвятив свою кар'єру одному з найскладніших контактних видів спорту – тайському боксу. За свою професійну діяльність він двічі ставав чемпіоном світу та двічі – чемпіоном Європи з муай‑тай, завойовуючи найвищі нагороди на міжнародних турнірах.
За даними Вікіпедії, у складі збірної України Василь виступав на найбільш престижних міжнародних турнірах, зокрема на Всесвітніх іграх 2017, де здобув срібну медаль у ваговій категорії до 75 кілограмів.
Окрім спортивних досягнень, він активно займається громадською діяльністю: проводить майстер‑класи для молоді та спортсменів, ділиться досвідом із початківцями бойових мистецтв, популяризуючи тайський бокс в Україні.