Український боєць із ампутацією дебютував у професійному боксі: як пройшов його перший бій

У суботу, 21 березня, у Львові відбувся вечір боксу. Однією з головних подій став дебют у професійному боксі дворазового чемпіона світу з тайського боксу Василя Сорокіна.

У своєму дебютному бою Сорокін зустрівся з боксером із Донецької області Олександром Якименком і здобув перемогу вже в першому раунді, після того як суперник відмовився продовжувати поєдинок. Після бою стало відомо, що Сорокін – боєць спецпідрозділу "Артан" і виходив на ринг з ампутованою ногою, повідомляє 24 канал.

Дивіться також Був чемпіоном світу, а тепер збиває "Шахеди": що відомо і де зараз Сергій Дзиндзирук

Як відбувся дебют Сорокіна?

Дебют відбувся на турнірі промоутерської компанії Top Boxing Generation у Львові. Раніше Сорокін займався К-1 та муай-тай, брав участь у міжнародних професійних боях і був одним із лідерів збірної України з муай-тай.

З початком повномасштабного вторгнення Росії він пішов захищати Україну. Під час служби у підрозділі "Артан" він отримав серйозне поранення (наступив на міну), внаслідок якого йому ампутували ступню.

У мене немає ніяких моментів, де я відчуваю себе обмежено придатним. Я займаюся спортом, я продовжую службу в підрозділі, стараюся бути корисним. Я просто хочу сказати всім хлопцям, які отримали поранення, щоб вони не ламалися в жодному разі,

– сказав раніше боксер.

Що відомо про Василя Сорокіна?