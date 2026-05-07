Інцидент стався на перетині Університетської вулиці та Стенфорд-авеню. Про це повідомляє телеканал ABC7.

Які подробиці нападу на Вальдовіноса?

За даними слідства, 33-річний Вінсент Діас припаркував авто неподалік, озброївся вогнепальною зброєю та ввірвався до будинку, де перебував спортсмен. Сусіди, які викликали екстренні служби, повідомили про гучну сварку, крики та серію пострілів.

Коли офіцери поліції прибули на місце події, вони помітили підозрюваного у вікні. Побачивши правоохоронців, Діас не став здаватися і застрелився на очах у поліцейських. Уся активна фаза інциденту тривала менше ніж десять хвилин.

Брат Адріана, Рубен Вальдовінос-молодший, повідомив Action News, що саме завдяки боксу він здобув своє ім'я, а Адріан був чудовим прикладом для наслідування під час тренувань.

Бокс був його життям, а потім раптово його життя забрали,

– сказав він.

Яка можлива причина вбивства?

Слідчі з'ясували, що Вальдовінос зустрічався з колишньою дружиною Діаса. Пара розлучилася ще у серпні минулого року, а в березні жінка зверталася до суду, щоб обмежити спілкування ексчоловіка з їхньою дитиною.

Місцеві мешканці шоковані подією, адже раніше родина нападника справляла враження благополучної. Окрему увагу поліція приділяє питанню того, як у Діаса опинилася зброя – через попередню судимість він не мав права на її зберігання.

Що відомо про Адріана Вальдовіноса?

Він виступав у легкій та першій напівсередній вазі. На профі-ринзі він встиг провести 11 боїв, здобувши вісім перемог (шість із них – нокаутом). Його смерть стала шоком для боксерської спільноти та мешканців Ганфорда, де це вбивство стало вже третім з початку року.