У четвер, 12 грудня, в межах 6-го туру Ліги Європи зустрілися Реал Сосьєдад та Динамо. Кияни програли з рахунком 3:0, пише 24 канал з посиланням на Zorya Londonsk.
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Зашквар від іспанських вболівальників
Святкуючи один з забитих м'ячів, фанати Реал Сосьєдад розмахували прапором ДНР. Його дістав один з відвідувачів.
Очікується, що УЄФА та FARE розглянуть цей інцидент і притягнуть винних до відповідальності.
Прапор ДНР на матчі Динамо: дивіться відео
Відзначимо, що Динамо посідає останнє місце в турнірній таблиці Ліги Європи і наразі вважається найгіршою командою.