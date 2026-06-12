Експредставник України в UFC дебютує у професійному боксі на вечорі Майвезера

Колишній боєць середньої ваги (до 84 кілограмів) UFC Ігор Потєря невдовзі розпочне свій шлях на боксерському рингу. Українець отримав суперника та дату поєдинку.

Колишній представник України в UFC проведе боксерський поєдинок в одній з Європейських країн. Про це 30-річний спортсмен повідомив у власному інстаграм.

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Що відомо про бій Потєрі у боксі?

Він проведе дебютний бій у новому для себе виді спорту уже 27 червня у столиці Греції Афінах. Суперником українця стане 31-річний американський боксер Антоніо Сепеда, який виграв сім з дев’яти боїв на професійному рівні.

Ті, хто навчилися починати спочатку, проживають кілька життів всередині одного. Бо страх тримається за минуле, а надія завжди дивиться вперед,

– написав Ігор Потєря.

Українець та його суперник візьмуть участь у вечері боксу, де головною подією буде виставковий поєдинок між Флойдом Майвезером та легендою кікбоксингу Майком Замбідісом.

Ігор Потєря: що відомо про кар’єру?

У нашого земляка в активі 28 боїв у ММА. Він був чемпіоном української ліги WWFC. У 2021 році Ігоря, який тоді мав рекорд 17-2, запросили битись на турнірі Dana White's Contender Series.

Тоді Потєря нокаутував поляка Лукаша Судольського та отримав перепустку контракт з UFC. Проте, у найсильнішій лізі світу у нього не пішло. Потєря виграв лише два з восьми боїв у лізі та покинув UFC у 2025 році.