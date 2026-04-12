У Динамо показали битву яйцями: хто переміг

До Великодня київське Динамо вирішило влаштувати серед гравців та персоналу клубу традиційну забавку – битву крашанками. Футболісти охоче перевірили, хто має у цій справі кращі навички.

Яйця підготували відповідні – білі та сині, у клубних кольорах. Переможця визначали у двох раундах, розповідає клубний ютуб Динамо.

Дивіться також Гучна сенсація в УПЛ: Металіст 1925 вперше в історії обіграв Динамо

Хто у Динамо найкраще б'ється яйцями?

Сформувалися три пари протистояння – хавбек Володимир Бражко проти голкіпера В'ячеслава Суркіса, Микола Шапаренко проти Владислава Дубінчака і Руслан Нещерет проти Костянтина Вівчаренка.

Зрештою остання пара розійшлася нічиєю, Шапаренко виявився кращим, а Бражко програв обидві дуелі сину колишнього очільника Федерації футболу.

Як Динамо "привітало" вболівальників з Великоднем на полі?