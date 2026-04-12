12 квітня, 14:47
У Динамо показали битву яйцями: хто переміг
Основні тези
- Київське Динамо влаштувало битву крашанками серед гравців і персоналу на Великдень, визначивши переможців у матчах між трьома парами.
- Динамо вперше в історії програло Металісту 1925, зазнавши другої поспіль поразки в чемпіонаті.
До Великодня київське Динамо вирішило влаштувати серед гравців та персоналу клубу традиційну забавку – битву крашанками. Футболісти охоче перевірили, хто має у цій справі кращі навички.
Яйця підготували відповідні – білі та сині, у клубних кольорах. Переможця визначали у двох раундах, розповідає клубний ютуб Динамо.
Хто у Динамо найкраще б'ється яйцями?
Сформувалися три пари протистояння – хавбек Володимир Бражко проти голкіпера В'ячеслава Суркіса, Микола Шапаренко проти Владислава Дубінчака і Руслан Нещерет проти Костянтина Вівчаренка.
Зрештою остання пара розійшлася нічиєю, Шапаренко виявився кращим, а Бражко програв обидві дуелі сину колишнього очільника Федерації футболу.
Як Динамо "привітало" вболівальників з Великоднем на полі?
- Як пише сайт УПЛ, напередодні кияни зазнали першої в своїй історії поразки від Металіста 1925.
- Харківська команда сенсаційно обіграла чинного чемпіона завдяки голу Дениса Антюха.
- Динамо зазнало другої поспіль поразки в чемпіонаті, у попередньому турі вони так само мінімально програли львівським Карпатам.