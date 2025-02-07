Довбик у третьому матчі поспіль залишиться на лаві запасних Роми: названо причину

У неділю, 9 лютого, відбудуться матчі 24 туру італійської Серії А. Відкриватиме програму ігрового дня поєдинок між Венецією та Ромою.

У цій грі знову в основному складі "вовків" не вийде український форвард Артем Довбик, повідомляє 24 Канал із посиланням на CGR. Це буде вже третій поєдинок поспіль, який він розпочинатиме на лаві запасних.

Читайте також В Італії через Довбика різко розкритикували тренера Роми

Чому Довбик не вийде у старті

Клаудіо Раньєрі з перших хвилин випустить Ельдора Шомуродова. Італієць за таке рішення в попередній грі вже отримував критику на свою адресу, проте виявилося, що обмеженій кількості ігрового часу для українця є своє пояснення.

За даними джерела, досвідчений наставник знову залишить Артема Довбика в запасі через проблеми в уродженця Черкас з коліном. Він відчуває дискомфорт через тендиніт, який турбує його вже тривалий час.

Довідка. Матч Венеція – Рома розпочнеться о 13:30.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Артем Довбик є найкращим бомбардиром "вовків". Він провів 31 поєдинок, у яких забив 13 голів і віддав три результативні передачі.