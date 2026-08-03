Назвали гостей весілля Роналду та Джорджини: хто в переліку серед зірок

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес готуються до довгоочікуваного весілля. Інсайдери вже оприлюднили список знаменитостей, яких можуть запросити на урочистість.

Португальський футболіст і його обраниця планують провести церемонію вже 8 серпня на Мадейрі. Серед гостей очікують чимало світових зірок спорту, музики та кіно, передає 24 Канал.

Хто може відвідати весілля Роналду

Після багатьох років стосунків Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес планують офіційно одружитися 8 серпня. Церемонія має відбутися у соборі Фуншала, а святкова вечірка – у п'ятизірковому готелі Savoy Palace на острові Мадейра.

За даними іноземних видань, до списку можливих гостей увійшли чимало знаменитостей. Серед них – футболісти Вінісіус Жуніор і Кіліан Мбаппе, колишній захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердинанд, актор Він Дізель, а також світові музичні зірки Дрейк, Ріанна, Дженніфер Лопес і Тревіс Скотт.

Окремо згадується популярний американський блогер IShowSpeed, який давно не приховує свого захоплення португальським нападником і неодноразово зустрічався з ним особисто.

Хабіб, Макгрегор і Мессі – чи справді отримали запрошення

Видання MMAWeekly також стверджує, що запрошення на весілля могли отримати колишні чемпіони UFC Хабіб Нурмагомедов і Конор Макгрегор. Крім них, у неофіційних списках фігурують восьмиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі та британський телеведучий Пірс Морган, який підтримує дружні стосунки з Роналду.

Водночас офіційного підтвердження повного списку гостей наразі немає. Сам Роналду та Джорджина не коментували інформацію про майбутню церемонію, а також не розкривали деталей святкування.

Якщо інформація підтвердиться, весілля португальської суперзірки може стати однією з найгучніших світських подій року, адже на одному заході можуть зібратися провідні спортсмени, музиканти, актори та інтернет-знаменитості з різних куточків світу.