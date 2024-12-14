Виборча колегія Сакартвело проголосувала за призначення президентом держави Міхеїла Кавелашвілі, який є колишнім футболістом низки клубів, зокрема, Манчестер Сіті. Через бойкот опозиції він був єдиним кандидатом і набрав 224 голоси при необхідному мінімумі у 200, повідомляє 24 Канал.

До теми Колишній футболіст Манчестер Сіті став кандидатом на посаду президента Грузії

Футбольний тролінг від грузинів

Через це рішення, з яким не погоджується переважна більшість грузинів, у Тбілісі зібралися люди на протести. Легітимність виборів не визнає й чинна президентка Саломе Зурабішвілі.

На мітингах, серед іншого, громадяни Грузії оригінально висміюють Кавелашвілі, згадуючи його футбольне минуле. Протестувальники влаштовують перформанси з м'ячами, де заявляють, що "Міхеїл Кавелашвілі такий самий президент, як вони футболісти".

Грузини вийшли з м'ячами на вулицю, протестуючи проти Кавелашвілі: дивіться відео

Також громадяни Сакартвело відзначають, що в Міхеїла Кавелашвілі відсутня вища освіта, що унеможливлює його перебування на посаді президента країни. Зокрема, через це він у 2015 році не зміг балотуватися в очільники грузинської Федерації футболу.

Дивіться відео з вулиць Грузії з "футбольними протестами"

Нагадаємо, що до політичної кар'єри Міхеїл Кавелашвілі був професійним футболістом. В його колекції є 11 трофеїв та виступи за такі відомі клуби, як Базель, Манчестер Сіті та місцевий гранд Динамо Тбілісі. За національну збірну він провів 46 поєдинків, у яких забив 9 голів.