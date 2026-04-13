Колишній бос Реброва зробив різку заяву, згадавши Україну та висловивши підтримку Орбану
- Президент Ференцвароша Габор Кубатов підтримав Віктора Орбана, закликаючи не голосувати за опозицію, щоб уникнути спрямування коштів в Україну.
- На виборах 12 квітня опозиція в Угорщині отримала більшість у парламенті, що може змінити політичний курс країни в ЄС та її відносини з Україною.
У неділю, 12 квітня, в Угорщині пройшли вибори нового прем'єр-міністра. Ця подія привернула увагу не лише в самій країні, а й за її межами, зокрема в Україні, оскільки рішення могло мати важливе значення.
Заява президента Ференцвароша Габора Кубатова, який раніше працював із Сергієм Ребровим, не залишилася поза увагою. Функціонер оприлюднив публікацію на підтримку колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та партії Fidesz – KDNP.
Що сказав Кубатов про вибори в Угорщині?
У своєму дописі він закликав підтримати чинну владу та не голосувати за опозицію, заявивши: "Голосуй, якщо ти теж не хочеш, щоб твої гроші партія "Тиса" спрямовувала в Україну!".
Ця публікація швидко викликала широкий резонанс, оскільки питання допомоги Україні залишається чутливим у європейському політичному контексті.
Що відомо про вибори в Угорщині?
12 квітня 2026 року в Угорщині пройшли парламентські вибори, які експерти називали одними з найвизначніших за останні роки.
Основна конкуренція точилася між правлячою партією "Фідес" під керівництвом вже колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана, який перебував при владі з 2010 року, та опозиційною проєвропейською силою "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.
За попередніми даними підрахунку голосів, опозиція отримала більшість у парламенті, а політична система країни увійшла в фазу змін, які можуть вплинути на курс Угорщини в ЄС і її відносини з Україною, повідомляє Reuters.