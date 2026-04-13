У неділю, 12 квітня, в Угорщині пройшли вибори нового прем'єр-міністра. Ця подія привернула увагу не лише в самій країні, а й за її межами, зокрема в Україні, оскільки рішення могло мати важливе значення.

Заява президента Ференцвароша Габора Кубатова, який раніше працював із Сергієм Ребровим, не залишилася поза увагою. Функціонер оприлюднив публікацію на підтримку колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та партії Fidesz – KDNP. Що сказав Кубатов про вибори в Угорщині? У своєму дописі він закликав підтримати чинну владу та не голосувати за опозицію, заявивши: "Голосуй, якщо ти теж не хочеш, щоб твої гроші партія "Тиса" спрямовувала в Україну!". Ця публікація швидко викликала широкий резонанс, оскільки питання допомоги Україні залишається чутливим у європейському політичному контексті. Що відомо про вибори в Угорщині? 12 квітня 2026 року в Угорщині пройшли парламентські вибори, які експерти називали одними з найвизначніших за останні роки.

Основна конкуренція точилася між правлячою партією "Фідес" під керівництвом вже колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана, який перебував при владі з 2010 року, та опозиційною проєвропейською силою "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.

За попередніми даними підрахунку голосів, опозиція отримала більшість у парламенті, а політична система країни увійшла в фазу змін, які можуть вплинути на курс Угорщини в ЄС і її відносини з Україною, повідомляє Reuters.