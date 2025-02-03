У Москві підірвали кримінального авторитета часів Януковича: він очолював федерацію боксу "ДНР"

У столиці Росії стався вибух в одному із житлових будинків. Жертвою цього інциденту став Армен Саркісян, який є зрадником України.

У понеділок, 3 лютого, у столиці Росії стався вибух біля ЖК "Алиє паруса". У під'їзді здетонував вибуховий пристрій. Деякі джерела пишуть, що він був саморобним.

До теми В елітному ЖК у Москві стався вибух, міг загинути авторитет з "ДНР"

Мінус один зрадник України

Також є версія, що вибухнула граната. Крім того, як повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ, на місці загинув відомий кримінальний авторитет Армен Саркісян. Смерть настала у реанімації.

Бізнесмен на прізвисько "Армен Горлівський" був наближений до експрезидента України Віктора Януковича. ВІн допомагав йому в організації "тітушок" для розгону Євромайдана та вбивств учасників мітингу.

Через це Служба безпеки України та Національна поліція оголосили про підозру. Проте з 2014 року Саркісян переховується в Росії та на окупованій частині Донбасу.

Крім того, після окупації Донецька він був призначений головою федерації боксу так званої ДНР. Вже після початку повномасштабної частини війни Росії проти України Саркісян створив окремий батальйон спецпризначення "АрБАТ".

Читайте також ЗСУ нібито заходили у Донецьк під час контрнаступу у 2023 році: як це могло статися

Туди Армен набирав рецидивістів, які були засуджені за вбивства та інші тяжкі злочини. Його навіть призначили головним по тюрмам на окупованій частині Донеччини для вербування в'язнів.

Ті спочатку воювали на Торецькому напрямку, а пізніше були перекинуті в Курську область Росії. Також Саркісян використовував підконтрольні фірми для закупівлі тепловізорів, пального та інших потреб для російської окупаційної армії.