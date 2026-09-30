Жеребкування відбору Євро-2028: в якому кошику опиниться Україна та хто її потенційні суперники

Україна наразі перебуває у другому кошику відбору на Євро-2028, але може його втратити. Вирішальними стануть результати команди Андреа Мальдери у Лізі націй.

Після двох турів Ліги націй-2026/27 вже можна спрогнозувати склад кошиків для майбутнього жеребкування кваліфікації чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" поки перебувають серед 24 найкращих команд рейтингу, однак остаточне місце визначиться лише після завершення групового етапу, повідомляє 24 Канал.

Україна поки у другому кошику

Станом на 30 вересня Україна посідає місце у другому кошику разом із Сербією, Чехією, Туреччиною, Уельсом, Швейцарією, Австрією, Швецією, Боснією і Герцеговиною, Словенією, Північною Ірландією та Ірландією.

До першого кошика наразі входять Іспанія, Греція, Португалія, Франція, Нідерланди, Англія, Бельгія, Норвегія, Італія, Данія, Хорватія та Німеччина.

Водночас позиція України ще не гарантована. Команда Андреа Мальдери має провести всі шість матчів групового етапу Ліги націй проти Грузії, Угорщини та Північної Ірландії. За підсумками цих поєдинків і сформують проміжний рейтинг, який використають для посіву перед жеребкуванням відбору Євро-2028.

Фініш у топ-2 своєї групи дозволить Україні залишитися серед 24 найкращих команд рейтингу та зберегти другий кошик. В іншому випадку українці можуть опуститися до третього кошика.

Які команди можуть зіграти проти України

Наразі третій кошик складають Косово, Грузія, Угорщина, Польща, Шотландія, Румунія, Ізраїль, Північна Македонія, Албанія, Словаччина, Чорногорія та Ісландія. До четвертого входять Фінляндія, Вірменія, Люксембург, Фарерські острови, Естонія, Казахстан, Кіпр, Білорусь, Болгарія, Молдова, Латвія та Сан-Марино.

П'ятий кошик наразі сформували Литва, Мальта, Азербайджан, Гібралтар, Андорра та Ліхтенштейн.

Ліга націй матиме значення не лише для посіву. Її переможці, які не проб'ються на Євро через основну кваліфікацію, зможуть отримати шанс зіграти у плейоф. Таким чином, результати восени 2026 року можуть вплинути на шлях України до чемпіонату Європи одразу за кількома напрямками.

Остаточний склад кошиків визначать 17 листопада 2026 року після завершення шостого туру Ліги націй. Саме тоді стане відомо, чи збереже Україна місце серед команд другого кошика. Жеребкування відбору Євро-2028 заплановане на 6 грудня.