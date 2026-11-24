Українські футболісти опинялися в центрі скандалів через спроби незаконно залишити країну під час війни. Одні намагалися виїхати за кордон, інші знайшли можливість продовжити кар'єру в Росії.

Повномасштабна війна змінила не лише український футбол, а й долі окремих гравців. Деякі історії набули особливого розголосу через обставини виїзду спортсменів за кордон та їхні подальші кар'єрні рішення, повідомляє 24 Канал.

Денис Шеліхов переплив Тису, щоб грати в Білорусі

Однією з найбільш незвичайних історій стала втеча колишнього воротаря Дніпра Дениса Шеліхова. За інформацією Sport-express.ua, голкіпер незаконно перетнув український кордон, аби приєднатися до білоруської Славії-Мозир.

За даними видання, футболіст готувався до переправи близько двох місяців: регулярно ходив до річки та тренувався плавати з ластами. Зрештою він переплив Тису та опинився за межами України.

Сам Шеліхов не спростував інформацію про такий спосіб перетину кордону, однак коментувати її відмовився. Він розповів, що був знайомий із тренерами Славії ще за часів виступів у білоруській Промені, тому погодився на пропозицію клубу.

На запитання про негативну реакцію співвітчизників воротар відповів, що люди, які його знають, зрозуміють ситуацію без додаткових пояснень. Говорити про російсько-українську війну футболіст не захотів.

До цього Шеліхов виступав за низку українських команд, зокрема Волинь, Дніпро, Миколаїв, ЛНЗ та Металіст 1925.

Артур Рудько намагався виїхати через Придністров'я

Інша резонансна історія пов'язана з колишнім воротарем Динамо, Шахтаря, Чорноморця та Металіста Артуром Рудьком.

За інформацією журналіста Костянтина Андріюка на ютуб-каналі Інститут футбольної репутації, у серпні 2025 року голкіпер опинився в розшуку ТЦК. 22 серпня його затримали, доправили до територіального центру комплектування та виписали штраф у 17 тисяч гривень.

Після проходження військово-лікарської комісії 31 серпня Рудька мобілізували. Однак уже 3 вересня футболіст опинився серед групи чоловіків, яких затримали під час спроби незаконно перетнути кордон із Придністров'ям.



Артур Рудько під час затримання на кордоні/ Фото ДПСУ

За інформацією Державної прикордонної служби, для виїзду спортсмен скористався схемою з оформленням нібито опіки над дитиною. За таку послугу він заплатив 8 тисяч доларів, але план провалився.

У серпні 2026 року Рудько несподівано зіграв за аматорську одеську То4ку в Кубку України. Президент клубу Пилип Топал пояснив, що воротар продовжує службу в Національній гвардії, а для участі в матчах отримує короткострокові відпустки за домовленістю з командирами.

Олександр Роспутько опинився в російському футболі

Ще один випадок, який викликав значний резонанс, стосується колишнього півзахисника Шахтаря U19 Олександра Роспутька. У жовтні 2023 року 18-річний футболіст не повернувся до України після виїзного матчу Юнацької ліги УЄФА проти Антверпена.

Роспутько провів на полі всі 90 хвилин, після чого здав валізу в аеропорту Бельгії, але не з'явився на посадку літака разом із командою. Згодом у Шахтарі повідомили, що гравець не повернувся до розташування клубу та фактично відмовився виконувати контрактні зобов'язання. Угоду з ним розірвали.

Батько футболіста тоді заявляв російським медіа, що синові буде безпечніше в Росії, а також повідомляв про намір оформити йому російський паспорт.

У серпні 2025 року Роспутько потрапив до заявки російської Чайки, яка виступала в другому дивізіоні країни. Згодом, за даними Transfermarkt, 22-річний футболіст опинився у складі Текстильника, який також грає в нижчих дивізіонах російського футболу.