"Поверніть Федорова": спортсмени підтримують міністра оборони, якого хочуть прибрати з посади

Відставка міністра оборони Михайла Федорова супроводжується протестами та активним суспільним обговоренням. Своїм ставленням до змін в уряді діляться і представники українського спорту.

Федорову дякують за досягнення на посаді і закликають Президента змінити своє рішення. 24 Канал зібрав реакції спортсменів.

Хто зі спортсменів висловився щодо відставки Михайла Федорова

Тенісист Сергій Стаховський, який став на захист Батьківщини у лавах Збройних Сил, у коментарях до прощадьного допису Михайла Федорова подякував посадовцю за службу у Міноборони.

Скелетоніст Владислав Гераскевич у Києві взяв участь в акції на площі Івана Франка біля Офісу Президента з вимогою залишити Федорова на урядовій посаді.

Різко висловився про намір Президента замінити Федорова в оборонному відомстві легкоатлет Владислав Шепелєв. Він написав, що "не вірю, що це рішення не приймала не нанюхана морда".

А дружина колишнього абсолютного чемпіона світу з боксу Катерина Усик додала до своєї реакції вимогу повернути Федорова назад у Міноборони і зазначила, що пишається українцями, які вийшли на протести.

Відомий коментатор Віталій Волочай також відзначив досягнення Федорова, зокрема, віддавши йому належне за те, що він став єдиною людиною в керівництві держави, яка висловила зацікавленість у розвитку кіберспорту.