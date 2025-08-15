Київське Динамо поступилося кіпрському Пафосу у кваліфікації Ліги чемпіонів. Після цих поєдинків захитався стілець під головним тренером "біло-синіх" Олександром Шовковським.

Провал у кваліфікації Ліги чемпіонів спричинив шквал критики на адресу Олександра Шовковського. 24 Канал порівняв статистику нинішнього тренера з його попередниками, щоб визначити наскільки виправдана вимога відставки.

Як виглядає статистика Шовковського на чолі Динамо?

Олександр Шовковський очолив київське Динамо після відставки Мірчи Луческу 11 грудня 2023 року. Під керівництвом 50-річного фахівця "біло-сині" здобули один трофей – чемпіонство сезону 2024/25.

Загалом на чолі столичного клубу, враховуючи посаду виконувача обов'язків, Шовковський провів 82 матчі: 54 перемоги, 16 нічиїх та 12 поразок. У середньому "біло-сині" під його керівництвом набирали 2,17 очка. Саме за цим показником визначимо місце Олександра Володимировича в ієрархії головних тренерів Динамо з 1992 року.

За цей період з "біло-синіми" працювали 17 тренерів. На чолі рейтингу Микола Павлов та Михайло Фоменко. Проте варто врахувати, що обидва тренери провели менше ніж 50 матчів. До того ж Микола Петрович очолював столичний гранд тільки у внутрішньому чемпіонаті, а Михайло Іванович провів лише два поєдинки проти Барселони в рамках 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.

Тож за великим рахунком Шовковський поступається у статистиці Анатолію Дем'яненку та Валерію Лобановському, а з невеликим відставанням у кілька сотих бала Йожефу Сабо, Сергію Реброву та Юрію Сьоміну.

Варто врахувати, що Олександру Шовковському випала доля тренувати Динамо в період війни, коли команді доводилося багато часу проводити в переїздах на міжнародні матчі. Ба більше, у цей час команда мінімально підсилювалася сильними гравцями. Про коштовних легіонерів типу Дьємерсі Мбокані, Юнес Беланда та Александар Драгович взагалі мова не йшла.

Порівняльна статистика Шовковського з попередніми тренерами Динамо

Номер Прізвище Матчі П Н П СО 1. Микола Павлов 13 10 2 1 2,46 2. Михайло Фоменко 42 29 11 2 2,33 3. Анатолій Дем'яненко 92 65 19 8 2,33 4. Валерій Лобановський 238 171 38 29 2,32 5. Йожеф Сабо 154 105 26 23 2,21 6. Сергій Ребров 137 94 20 23 2,20 7. Юрій Сьомін 144 97 23 24 2,18 8. Олександр Шовковський 82 54 16 12 2,17 9. Валерій Газзаєв 59 38 11 10 2,12 10. Олексій Михайличенко 152 98 24 30 2,09 11. Олександр Хацкевич 106 63 24 19 2,01 12. Олег Лужний 21 13 3 5 2,00 13. Олег Блохін 61 36 10 15 1,93 14. Анатолій Пузач 28 15 6 7 1,82 15. Мірча Луческу 118 65 19 34 1,81 16. Володимир Онищенко 5 2 2 1 1,60 17. Леонід Буряк 8 3 3 2 1,50

Звичайно, програш кіпрському Пафосу сильно вдарив по самолюбству вболівальників Динамо. Однак чи зміг би інший тренер досягнути більшого, ніж Олександр Шовковський, залишається питанням риторичним.

