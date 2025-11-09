Син "ворога народу", що пережив пекло Бухенвальду: історія легендарного чемпіона Чукаріна

Ім'я дворазового абсолютного чемпіона Олімпійських ігор Віктора Чукаріна золотими літерами вписано в історію українського спорту. Легендарний гімнаст з нелегкою долею досяг вершин, які стали орієнтиром для наступних поколінь спортсменів.

Семиразовий олімпійський чемпіон Віктор Чукарін став символом неймовірної сили духу. 24 Канал підготував матеріал про видатного спортсмена, що став абсолютним чемпіоном з гімнастики.

Залишився без батька через репресії та пройшов 17 концтаборів

Віктор Чукарін народився 9 листопада 1921 року у селі Красноармійське (нині Хрещатицьке – 24 Канал), що на Донеччині. Незабаром родина Чукаріних переїхала до Маріуполя. У дитинстві хлопець захоплювався футболом, веслуванням та плаванням. Гімнастичними вправами займався на дворовій перекладині, а згодом почав відвідувати шкільну секцію, де його тренером був Віталій Полікарпович Попович.

У 1937 році родина Чукаріних пережила важку втрати. За лист до румунських родичів репресували Чукаріна-старшого. У ньому він просив родичів допомогти харчами, адже родина потерпала від голоду. Вбивство батька стало важким ударом для 16-річного Віктора та всіє родини, адже матір залишилася сама з трьома дітьми.

Після закінчення школи юний гімнаст вступив до Маріупольського металургійного технікуму, звідки згодом перевівся до Київського технікуму фізичної культури. У 1940 році 19-річний Чукарін став чемпіоном України та отримав звання майстра спорту СРСР.

Виступ Віктора Чукаріна / фото Львівської ОДА

Кар'єра гімнаста обірвалася у 1941 році, коли розпочалася німецько-радянська війна. Випускника технікуму фізкультури зарахували до артилерійської частини та відправили на фронт. Під час боїв біля Черкас Віктор отримав поранення у голову та потрапив у полон.

Майбутній олімпійський чемпіон пройшов через 17 концтаборів, в тому числі пекло сумновідомого Бухенвальду. Наприкінці війни полонених разом із Віктором повантажити на заміновану баржу та відправили у відкрите Балтійське море. Завдяки англійцям, які їх побачили, баржа не вибухнула, а Чукарін повернувся додому.

Тріумфальне повернення у спорт

Після концтабору 24-річний чоловік важив лише 40 кілограмів. Нелюдські умови утримання у полоні вплинули на зовнішність спортсмена. Навіть рідна мати з першого погляду не впізнала сина. Ніхто не вірив, що Віктор зможе повернутися у спорт.

Сильно ослаблений він все ж відновив тренування. Завдяки неймовірній силі духу Чукарін зміг зробити неймовірне. Щоденні тренування та правильне харчування дозволили йому відновити форму. Віктор переїхав до Львова, де вступив у місцевий інститут фізкультури. Паралельно з навчанням та тренуваннями він підробляв двірником та вантажником.

Віктор Чукарін зумів повернутися у спорт / фото з відкритих джерел

У 1946 році взяв участь у чемпіонаті СРСР зі спортивної гімнастики де посів 12 місце. Наперекір скептикам у 1948 році став чемпіоном у вправах на брусах, а у 1949 році абсолютним чемпіоном СРСР. Та справжній тріумф очікував атлета попереду.

Абсолютний чемпіон Олімпійських ігор

У 1952 році відбулися літні Олімпійські ігри, де вперше виступила збірна Радянського Союзу. Віктор Чукарін поставив перед собою завдання здобути золоту медаль. Попри отриману напередодні травму – розрив сухожилля, українець перевершив усі очікування. 31-річний спортсмен здобув шість нагород: чотири золоті та дві срібні. У тому ж році німецький журнал визнав Чукаріна найкращим гімнастом світу. У 1954 році на змаганнях у Римі Віктор Іванович став абсолютним чемпіоном світу.

Олімпійський чемпіон Віктор Чукарін / фото Getty Images

На наступні Олімпійські ігри 1956 року Віктор Чукарін їхав з однією метою – здобути перемогу. 35-річний ветеран завоював три золоті медалі, одне "срібло" та одну "бронзу".

Олімпійські ігри-1956 у Мельбурні стали останніми у спортивній кар'єрі гімнаста. На піку слави Чукарін вирішив завершити виступи та перейшов на тренерську роботу.

Віктор Чукарін з нагородами / фото Український інтерес

Не спокусився на запрошення до Москви та залишився у Львові

Дворазовий абсолютний чемпіон Олімпійських ігор за життя був скромною та тихою людиною. Знаменитого на весь світ спортсмена запрошували до Москви, спокушаючи умовами та посадами. Однак Віктор Іванович залишився у Львові.

У 1963 році Чукарін став доцентом кафедри гімнастики Львівського інституту фізичної культури, а у 1971 році очолив її. Він виховав понад 20 майстрів спорту, у тому числі чемпіона Олімпійських ігор-1980 Богдана Макуца.

У 1972 році Віктор Іванович отримав звання заслуженого тренера України та був тренером олімпійської збірної СРСР.

Віктор Чукарін на тренерській посаді / фото НОК України

Серце видатного чемпіона зупинилося 25 серпня 1984 року. Віктор Чукарін залишив цей світ у віці 62 років. Семиразового чемпіона Олімпійських ігор поховали на Личаківському кладовищі у Львові, де встановили бронзовий пам'ятник роботи Ярослава Чайки.

Пам'ятник Віктору Чукаріну у Львові / фото Ukraine History

У Львові, який став рідним для Віктора Чукаріна, ім'ям знаменитого гімнаста назвали вулицю у Сихівському районі та встановили пам'ятну дошку на фасаді Львівського державного університету фізичної культури. А у німецькому місті Домбостон ще за життя найкращого гімнаста у світі його шанувальники облаштували музей.