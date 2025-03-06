Український футболіст Віктор Циганков може продовжити контракт з Жироною. У цьому зацікалений тренер Мічел Санчес.

Українським футболістом Віктором Циганковим цікавилися кілька європейських клубів. Він міг покинути Жирону, змінивши клубну прописку.

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Циганков може лишитися в Жироні

Український футболіст отримав пропозицію продовжити контракт з іспанським клубом, пише 24 канал з посиланням на AS.

У керівництві команди вірять, що Циганков зможе повернути свою найкращу форму, яку показував до травм. Мічел бачить в ньому одного з лідерів команди і фанати також покладають великі надії на Віктора, який є одним із головних активів клубу.

Зокрема і сам Віктор прагне повернути собі хорошу форму і знову стати важливим гравцем.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Віктор Циганков зіграв 20 матчів за Жирону, у яких забив два голи та віддав 4 результативні передачі.

Відзначимо, що поточний контракт українця з клубом розрахований до 2027 року.