Тренер Жирони зробив заяву про Циганкова після скандалу

Кіке Альварес прокоментував ситуацію з Віктором Циганковим після дисциплінарного скандалу в Жироні. Тренер не став розкривати деталей.

Каталонський клуб відкрив дисциплінарну справу проти українського вінгера після конфлікту, який спалахнув після стартового матчу сезону. Сам футболіст через своє оточення пояснив, що не виходив на поле через травму, передає 24 Канал.

Альварес відмовився розкривати деталі

Головний тренер Жирони Кіке Альварес провів пресконференцію напередодні матчу другого туру Сегунди проти Кордоби. Одне з питань журналістів стосувалося Віктора Циганкова, однак наставник не став детально обговорювати скандальну ситуацію, пише Mundodeportivo.

Щодо Циганкова я вже висловлювався днями. Клуб опублікував офіційну заяву, тому я зосереджений на матчі з Кордобою,

– сказав Альварес.

Тренер фактично відмовився від подальших коментарів щодо конфлікту. У Жироні раніше заявили, що дії Циганкова можуть порушувати його контрактні зобов'язання та внутрішні стандарти поведінки клубу.

Що відомо про конфлікт із Циганковим

Скандал спалахнув після матчу першого туру Сегунди. Тоді тренер команди заявив, що Циганков відмовився виходити на поле, назвавши поведінку українця непрофесійною.

Згодом оточення футболіста оприлюднило іншу версію подій. Представники Циганкова стверджували, що гравець не міг взяти участь у матчі через травму та мав медичний документ, який це підтверджував.

Після цього Жирона офіційно повідомила про відкриття дисциплінарної справи. Клуб наголосив, що захищатиме власні права та інтереси в межах процедури, а нових публічних заяв щодо цього питання робити не планує.

На тлі скандалу майбутнє Циганкова в каталонській команді залишається невизначеним.