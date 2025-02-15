Асист не врятував: Циганков запалив за Жирону в Ла Лізі, але його команда програла середняку

Вінгер збірної України став найкращим гравцем Жирони в матчі проти Хетафе. Віктор не тільки віддав результативний пас, а ще і не раз сам загрожував воротам гостей.

Жирона – Хетафе 1:2

Голи: Еррера, 54 – Уче, 3, Майораль, 62.

В чемпіонаті Іспанії 2024-2025 стартував 24 тур Ла Ліги. На п'ятницю була винесена зустріч за участю Жирони, яка приймала середняка таблиці Хетафе, повідомляє 24 Канал.

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Циганков асистує

Після феєричного минулого сезону каталонський клуб дещо здав позиції. Жирона програла п'ять з шести останніх матчів, тому в чемпіонаті вимушена боротися бодай за якусь єврокубкову путівку.

Вже традиційно з перших хвилин на полі з'явився Віктор Циганков. Українець є гравцем основи "червоно-білих", поки не травмований. Втім бій проти Хетафе господарі почали із дурного пропущеного м'яча.

Крейчі на рівному місці подарував снаряд Уче у своєму майданчику, який впевнено вразив ворота Жирони. Каталонці суттєво переважали "синіх" за володінням м'яча, проте моменти Хетафе були гострішими.

Зрештою господарям вдалось зрівняти рахунок після перерви і допоміг в цьому асист від Циганкова. Українець точно подав з кутового на Ерреру і той головою вразив ворота.

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Не втримали нічию

Втім в подальшому Хетафе вдалось знову повернути собі перевагу. Гассаніга відбив дальній удар прямо на ногу Майоралю, якому залишалось вразити майже порожні ворота. Сил та ресурсу, щоб відігратися, у Жирони не було.

Ще і Еррера пройшов шлях від героя до антигероя, заробивши вилучення за грубий підкат. Що стосується Циганкова, то українець відіграв майже увесь матч та був одним з найкращих гравців своєї команди. Окрім асисту, вінгер чотири рази бив по воротах Хетафе.

Два удари були заблоковані, один – неточним, а ще в одному випадку гостей врятував кіпер. Портал Whoscored оцінив гру Віктора оцінкою 7,3. Це найвищий бал серед гравців каталонців. Жирона залишається восьмою, у чотирьох очках від єврокубкової зони.

Відеоогляд матчу Жирона – Хетафе