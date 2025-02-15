Жирона – Хетафе 1:2

Голы: Эррера, 54 – Уче, 3, Майораль, 62.

В чемпионате Испании 2024-2025 стартовал 24 тур Ла Лиги. На пятницу была вынесена встреча с участием Жироны, которая принимала середняка таблицы Хетафе, сообщает 24 Канал.

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Цыганков ассистирует

После феерического прошлого сезона каталонский клуб несколько сдал позиции. Жирона проиграла пять из шести последних матчей, поэтому в чемпионате вынуждена бороться хотя бы за какую-то еврокубковую путевку.

Уже традиционно с первых минут на поле появился Виктор Цыганков. Украинец является игроком основы "красно-белых", пока не травмирован. Впрочем, бой против Хетафе хозяева начали с глупого пропущенного мяча.

Крейчи на ровном месте подарил снаряд Уче в своей площадке, который уверенно поразил ворота Жироны. Каталонцы существенно преобладали "синих" по владению мяча, однако моменты Хетафе были острее.

В конце концов хозяевам удалось сравнять счет после перерыва и помог в этом ассист от Цыганкова. Украинец точно подал с углового на Эрреру и тот головой поразил ворота.

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Не удержали ничью

Впрочем, в дальнейшем Хетафе удалось снова вернуть себе преимущество. Гассанига отбил дальний удар прямо на ногу Майоралю, которому оставалось поразить почти пустые ворота. Сил и ресурса, чтобы отыграться, у Жироны не было.

Еще и Эррера прошел путь от героя до антигероя, заработав удаление за грубый подкат. Что касается Цыганкова, то украинец отыграл почти весь матч и был одним из лучших игроков своей команды. Кроме ассиста, вингер четыре раза бил по воротам Хетафе.

Два удара были заблокированы, один – неточным, а еще в одном случае гостей спас кипер. Портал Whoscored оценил игру Виктора оценкой 7,3. Это самый высокий балл среди игроков каталонцев. Жирона остается восьмой, в четырех очках от еврокубковой зоны.

Видеообзор матча Жирона – Хетафе