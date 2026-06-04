Жирона влаштує кадрову чистку після провального сезону: що буде з Циганковим і Ванатом

Іспанська Жирона, у складі якої виступають українці Владислав Ванат та Віктор Циганков, вибула з Ла Ліги. Після цього клуб одразу розпочав активну роботу над формуванням оновленого складу команди на наступний сезон.

Каталонський клуб змушений оптимізувати зарплатну відомість через фінансові обмеження, повідомляє видання L'Esportiu de Catalunya. Проте команда планує зберегти свій кістяк для якнайшвидшого повернення в еліту.

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Чи залишаться Ванат та Циганков у Жироні?

Кого клуб хоче залишити

Керівництво Жирони розраховує зберегти більшість ключових виконавців. Серед недоторканних гравців – український форвард Владислав Ванат, який у дебютному сезоні забив 9 голів у всіх турнірах. Також у клубі розраховують на Браяна Хіля, Пауло Гассанігу, Мігеля Гутьєрреса, Івана Мартіна, Жоеля Року, Порту та Алехандро Франсеса. Захиснику Давіду Лопесу вже запропонували нову угоду зі зниженою зарплатою під реалії другого дивізіону.

Хто залишить команду

Головним претендентом на трансфер на вихід є українець Віктор Циганков. Його продаж оцінюють у 10 мільйонів євро, проте половину цієї суми Жирона віддасть Динамо за умовами попереднього договору. На вінгера претендують Бетіс, Аякс та клуби з Туреччини.

Окрім Циганкова, каталонці можуть продати захисника Арнау Мартінеса, яким цікавляться представники Ла Ліги, а також хавбека Аззедіна Унаї – марокканця відпустять лише за умови, якщо покупці повністю компенсують витрачені на нього раніше кошти.

Як Жирона провела сезон 2025/2026?

У сезоні 2025/2026 Жирона зазнала серйозного занепаду та офіційно вилетіла з Ла Ліги, завершивши чемпіонат на 19-му місці. Лише за два роки після свого історичного потрапляння до Ліги чемпіонів команда здобула всього 41 очко в 38 турах і наступний сезон проведе в Сегунді.

Як Ванат та Циганков виступають за Жирону?