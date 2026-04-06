Українську лижницю дискваліфікували через допінг

Національний антидопінговий центр відсторонив Вікторію Олех до січня 2027 року через заборонений препарат. Лижниця не зможе брати участь у змаганнях.

Рішення набрало чинності 18 березня 2026 року, повідомили на сайті організації. Канренон, виявлений у пробі спортсменки, належить до заборонених сечогінних препаратів, що зберігають калій в організмі.

Що відомо про дискваліфікацію?

Вікторія Олех не зможе виступати на будь-яких офіційних змаганнях до 17 січня 2027 року. Це рішення включає участь у національних і міжнародних турнірах, зокрема Кубку світу та чемпіонатах.

Також відсторонення отримала українська веслувальниця Оксана Голуб. Вона здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи з веслування 2011 року у змаганнях вісімок.

38-річна спортсменка отримала відсторонення за ацетазоламід. Початок її дискваліфікації 6 березня 2026 року і триватиме до 5 липня 2027 року.

