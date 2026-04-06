Українську лижницю дискваліфікували через допінг
- Національний антидопінговий центр дискваліфікував Вікторію Олех до січня 2027 року через заборонений препарат канренон.
- Вікторія Олех не зможе брати участь у будь-яких офіційних змаганнях, включаючи національні та міжнародні турніри, до 17 січня 2027 року.
Національний антидопінговий центр відсторонив Вікторію Олех до січня 2027 року через заборонений препарат. Лижниця не зможе брати участь у змаганнях.
Рішення набрало чинності 18 березня 2026 року, повідомили на сайті організації. Канренон, виявлений у пробі спортсменки, належить до заборонених сечогінних препаратів, що зберігають калій в організмі.
Що відомо про дискваліфікацію?
Вікторія Олех не зможе виступати на будь-яких офіційних змаганнях до 17 січня 2027 року. Це рішення включає участь у національних і міжнародних турнірах, зокрема Кубку світу та чемпіонатах.
Також відсторонення отримала українська веслувальниця Оксана Голуб. Вона здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи з веслування 2011 року у змаганнях вісімок.
38-річна спортсменка отримала відсторонення за ацетазоламід. Початок її дискваліфікації 6 березня 2026 року і триватиме до 5 липня 2027 року.
Спортивна кар'єра Олех
- 32-річна лижниця брала участь в Олімпійських іграх у Пекіні 2022 року, де посіла 58 місце в особистій гонці.
- Окрім того, Олех змагалася на п’яти чемпіонатах світу та представляла Україну на Всесвітніх іграх військовослужбовців, де українки в гонці патрулів фінішували сьомими.
- Найкращим особистим результатом спортсменки на етапах Кубка світу є 47-ме місце в гонці переслідування на 10 км вільним стилем, яке вона посіла 28 листопада 2021 року в фінському місті Рука.