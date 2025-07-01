Українка запалює на Вімблдоні: неймовірна Ястремська сенсаційно вибила другу ракетку світу

Здавалось, що саме Даяні Ястремській не пощастило із жеребом у першому колі трав'яного турніру Grand Slam. Втім українка показала свій найкращий теніс та оформила сенсацію.

На жіночому турнірі Вімблдон-2025 завершились матчі першого кола. Увага українців була прикута до останнього матчу, в якому виступала Даяна Ястремська, повідомляє 24 Канал.

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Нефарт із сіткою

Вже на старті турніру одеситці не пощастило із жеребом. Даяна отримала в суперники другу ракетку світу Коко Гауфф, яка нещодавно тріумфувала на Ролан Гаррос.

Втім на трав'яному покритті американка виглядає не так впевнено і в цьому був шанс для Ястремської. Нещодавно третя ракетка України дійшла до фіналу змагання у Ноттінгемі.

Даяна Ястремська (Україна) – Коко Гауфф (США) 2:0 (7:6 / 6:1)

У першому ж сеті Даяна почала грати на рівних із Гауфф, а брейк у сьомому геймі дозволив їй стати фавориткою протистояння. Зрештою Коко зробила брейк та довела справу до тайбрейку.

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Але там вже українка взяла гору, вигравши аж чотири м'ячі на подачі суперниці. На цьому Ястремська не зупинилась і вже у першому ж геймі наступного сету вона оформила брейк.

Схоже, що після цього Гауфф остаточно розчарувалась у собі та видала чимало помилок до кінця матчу. Ястремська ж навпаки впіймала кураж, віддавши суперниці всього один гейм у другому сеті.

Таким чином, Даяна сенсаційно б'є одну з фавориток змагання та виходить у друге коло Вімблдону. Там її суперницею стане "нейтральна" росіянка Анастасія Захарова, яка посідає 95 місце в рейтингу WTA.