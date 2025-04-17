Віні Жуніор перевершив досягнення легенди Реала: що підкорилось бразильцю

У середу, 16 квітня, відбулись два матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів-2024/2025. В одному з них Реал вдома приймав Арсенал.

Протистояння завершилось перемогою "канонірів" з рахунком 1:2. У складі Реала голом відзначився зірковий бразилець Вінісіус Жуніор, який встановив рекорд клубу, пише 24 канал із посиланням на Opta.

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Найкращий бомбардир

На 67-й хвилині матчу Вінісіус Жуніор пішов пресингувати Вільяма Саліба біля карної зони Арсенала. Французький захисник помилився, чим скористався зірковий бразилець та забив гол.

Відео голу Вінісіуса у ворота Арсенала:

У підсумку Віні перевершив рекорд "зубастика" Роналдо. 24-річний вінгер Реала став найкращим бразильським бомбардиром "вершкових", забивши 105 голів.

До слова. Вінісіус Жуніор приєднався до Реала у 2018 році. Відтоді бразилець виграв з "Королівським клубом" 14 трофеїв, з них 2 Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що Роналдо виступав за Реал з 2002 по 2007 роки. За цей час бразилець забив 104 голи у складі "Королівського клубу".

Віні Жуніор у поточному сезоні зіграв у поточній кампанії зіграв у 45 матчах за Реал в офіційних турнірах. На рахунку зіркового бразильця 20 забитих м'ячів та 14 результативних передач.