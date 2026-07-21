У мережі показали найвищого вболівальника ЧС-2026 та Роберто Карлоса – різниця просто скажена

Фінал чемпіонату світу-2026 зібрав у США не лише мільйони вболівальників, а й велику кількість спортивних знаменитостей. Серед легенд на вирішальному матчі в Нью-Джерсі, що неподалік Нью-Йорка, помітили колишню зірку збірної Нідерландів Веслі Снейдера.

Проте справжній фурор у соцмережах викликав не сам приїзд ексфутболіста, а його яскраве передматчеве фото. Снейдер разом із легендарним бразильським захисником Роберто Карлосом потрапили в кадр із колишнім сенегальським баскетболістом Мамаду Ндіає, повідомляє 24 Канал.

Спільне фото баскетболіста Ндіає з футболістами Снейдером та Карлосом

На тлі африканського велетня, чий зріст становить 2,29 метра, відомі футболісти виглядали мініатюрними. Зріст Снейдера складає 1,70 метра, а Карлоса – 1,68 метра.

Баскетболіст опублікував це фото у своєму інстаграм. Окрім Снейдера та Карлоса, Ндіає також встиг зробити світлини з іншими зірками футболу, наприклад екснападником збірної Нідерландів Патріком Клюйвертом та голкіпером збірної Кабо-Верде Возіньєю. Вони мають зріст майже 1,90 метра, проте навіть вони виглядали зовсім невисокими поруч із сенегальським гігантом.

Веслі Снейдер, Мамаду Ндіає та Роберто Карлос / Фото інстаграм-сторінка 433nl

Нагадаємо, що у фіналі чемпіонату світу 2026 року збірна Іспанії здобула перемогу над Аргентиною з рахунком 1:0 у додатковий час. Єдиний і вирішальний гол на 106-й хвилині забив Ферран Торрес, який вийшов на заміну. Завдяки цій перемозі іспанці вдруге в історії стали чемпіонами світу.