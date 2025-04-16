Перехід в американську МЛС відкладається: Динамо продовжило контракт з лідером команди

Капітан київського Динамо Віталій Буяльський влітку міг на правах вільного агента залишити рідний клуб. На радість фанам "біло-синіх" 32-річний півзахисник залишиться в Києві ще на два сезони.

Київське Динамо оголосило про продовження контракту зі своїм капітаном Віталієм Буяльським. Півзахисник підписав нову угоду до 30 червня 2027 року, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт "біло-синіх".

Читайте також Шахтар відкрив продаж квитків на бій проти Динамо: де купити та яка ціна

Керівництво Динамо зіграло на випередження

Попередній контракт Буяльського спливав влітку цього року. У послугах креативного хавбека були зацікавлені клуби американської МЛС та турецької Суперліги. Однак Віталій продовжить грати за столичний клуб.

Буяльський залишається в Динамо / фото ФК Динамо

Досягнення Буяльського в Динамо

Нагадаємо, що Віталій Буяльський розпочав займатися футболом на рідній Вінничині. У 16-річному віці талановитого футболіста зі столичного РВУФК запросили до київського Динамо.

Дебют за основну команду "біло-синіх" відбувся 21 вересня 2011 року в поєдинку 1/16 фіналу Кубка України проти Кременя (3:2). Певний час Буяльський набирався досвіду в ужгородській Говерлі, за яку виступав у сезоні 2013/14.

Повернувшись в Динамо Віталій зумів завоювати місце у стартовому складі та поступово став одним із лідерів команди. За весь час він зіграв за киян 352 матчі, забив 79 голів та віддав 62 асисти.

Разом з "біло-синіми" він вигравав три звання чемпіона України, три Кубки та чотири – Суперкубки країни.

У нинішньому сезоні Динамо реально претендує на чемпіонство та здобуття Кубка України. Свій наступний матч підопічні Олександра Шовковського зіграють у п'ятницю, 18 квітня. У київському дербі "біло-сині" зустрінуться з Оболонню.