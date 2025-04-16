Перехід в американську МЛС відкладається: Динамо продовжило контракт з лідером команди
- Капітан київського Динамо Віталій Буяльський підписав новий контракт з клубом до 30 червня 2027 року, незважаючи на інтерес з боку клубів американської МЛС та турецької Суперліги.
- Буяльський, який став одним із лідерів команди, зіграв за Динамо 352 матчі, забив 79 голів і віддав 62 асисти, виграв три чемпіонства України, три Кубки та чотири Суперкубки країни.
Капітан київського Динамо Віталій Буяльський влітку міг на правах вільного агента залишити рідний клуб. На радість фанам "біло-синіх" 32-річний півзахисник залишиться в Києві ще на два сезони.
Київське Динамо оголосило про продовження контракту зі своїм капітаном Віталієм Буяльським. Півзахисник підписав нову угоду до 30 червня 2027 року, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт "біло-синіх".
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Попередній контракт Буяльського спливав влітку цього року. У послугах креативного хавбека були зацікавлені клуби американської МЛС та турецької Суперліги. Однак Віталій продовжить грати за столичний клуб.
Буяльський залишається в Динамо / фото ФК Динамо
Досягнення Буяльського в Динамо
Нагадаємо, що Віталій Буяльський розпочав займатися футболом на рідній Вінничині. У 16-річному віці талановитого футболіста зі столичного РВУФК запросили до київського Динамо.
Дебют за основну команду "біло-синіх" відбувся 21 вересня 2011 року в поєдинку 1/16 фіналу Кубка України проти Кременя (3:2). Певний час Буяльський набирався досвіду в ужгородській Говерлі, за яку виступав у сезоні 2013/14.
Повернувшись в Динамо Віталій зумів завоювати місце у стартовому складі та поступово став одним із лідерів команди. За весь час він зіграв за киян 352 матчі, забив 79 голів та віддав 62 асисти.
Разом з "біло-синіми" він вигравав три звання чемпіона України, три Кубки та чотири – Суперкубки країни.
У нинішньому сезоні Динамо реально претендує на чемпіонство та здобуття Кубка України. Свій наступний матч підопічні Олександра Шовковського зіграють у п'ятницю, 18 квітня. У київському дербі "біло-сині" зустрінуться з Оболонню.