Його серце зупинилося 6 грудня у Києві, повідомляє 24 Канал із посиланням на спортивного журналіста Любомира Кузьмяка. Віталій Федорович залишив цей світ у віці 86 років.

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Справжня легенда

Віталій Дирдира був легендою українського вітрильного спорту. Він – заслужений майстер спорту СРСР та яскравий представник спортивної історії України.

Його головною спортивною перемогою стало "золото" на Олімпіаді-1972 у Мюнхені. Віталій Дирдира тріумфував у парі разом з Валентином Манкіним у класі яхт "Темпест".

Те досягнення стало епохальним і назавжди вписало ім'я уродженця Черкащини в історію українського спорту. Адже він став першим українцем, який виграв золоту медаль на Олімпійських іграх у вітрильному спорті.

Окрім цього Віталій Дирдира протягом кар’єри неодноразово тріумфував на чемпіонатах СРСР та України. Був переможцем багатьох міжнародних змагань, зокрема, ставав чемпіоном Гельсінської королівської регати, вигравав чемпіонат Естонії та Балтійську міжнародну регату.

Після завершення професійної кар’єри Віталій Федорович не залишив спорт і присвятив себе тренерській діяльності. Він працював у Київському політехнічному інституті, СКА Київ і Київському вищому військово-морському політичному училищі, де очолював кафедру фізичної підготовки.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Віталія Федоровича Дирдири. Світла пам'ять!