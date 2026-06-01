Кличко розповів, що думає про бій з Усиком

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Віталій Кличко прокоментував гіпотетичний поєдинок проти свого співвітчизника, чинного володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика.

Легендарний боксер відповів на запитання видання Sport Express про ймовірність такого поєдинку. Він зазначив, що реальність диктує свої умови, навіть якби була можливість повернути час назад і відновити його 30-річну форму.

Чи провів би Кличко бій проти Усика?

Він додав, що хоча порівнювати різні епохи боксу завжди цікаво, у реальному житті таке протистояння навряд чи було б можливим.

Теоретично – так. Практично – навряд чи. Усик є представником іншого покоління боксерів. До того ж у кожного чемпіона свій час. Сьогодні Олександр пише свою історію, а свого часу ми писали свою,

– заявив Віталій Кличко.

Що відомо про кар'єри Усика та Кличка?

Усик і надалі успішно виступає на професійному ринзі, залишаючись непереможеним чемпіоном світу. На відміну від нього, Віталій Кличко завершив боксерську кар'єру ще у 2012 році та зосередився на політичній діяльності.

Свій попередній поєдинок Усик провів 23 травня в Єгипті проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Бій завершився перемогою українця технічним нокаутом в 11-му раунді.

Останній бій Кличка відбувся 8 вересня 2012 року на спортивному комплексі "Олімпійський" у Москві. Його суперником був німецький боксер сирійського походження Мануель Чарр. Кличко здобув перемогу технічним нокаутом у четвертому раунді, після чого офіційно оголосив про завершення професійної кар'єри, залишившись чемпіоном. За час виступів на професійному ринзі він здобув 45 перемог, з яких 41 нокаутом, та зазнав лише двох поразок.