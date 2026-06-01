"Погано закінчувалося": Віталій Кличко розповів про наслідки спарингів з братом Володимиром

Вболівальники світового боксу марили про те, що Віталій та Володимир Клички колись проведуть офіційний бій між собою. Проте обидва спортсмени пообіцяли мамі, що не вийдуть в ринг проти рідного брата.

Як виявилося, ця обіцянка не стосувалася спаринг-двобоїв. В інтерв'ю Sport-Express старший Віталій розповів, як відбувалися сутички з молодшим Володимиром у тренувальній залі.

Чому Клички ніколи не билися один проти одного?

Очевидно, що двобій з вивіскою "Віталій Кличко проти Володимира Кличка" став би найгучнішою подією в історії боксу. Це могла б бути найдорожча спортивна подія з божевільними гонорарами.

Проте, за словами Віталія Кличка, родина і обіцянка мамі були для обох братів набагато важливішими, ніж титули, спортивні амбіції та гроші.

Чим закінчувалися спаринги братів Кличків?

Попри відсутність офіційних поєдинків, Віталій та Володимир не можуть сказати, що ніколи не боксували один проти одного. На тренуваннях брати все ж опинялися на рингу разом.

Проте, як зізнався Віталій Кличко, спаринги завжди "погано закінчувалися". Під час останнього з них Володимир Кличко навіть зламав ногу. Після цього Клички вирішили, що більше їм не варто битися на тренуваннях, адже сприйняли це як знак застереження від долі.