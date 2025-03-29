Відомий тренер назвав українського футболіста, який може стати кращим за Голанда

Легендарний український тренер Віталій Кварцяний висловився про юного форварда Баєра Артема Степанова. Він прокоментував ситуацію щодо відмови нападника грати за збірну України U-20 та оцінив його потенціал.

Колишній наставник Волині вважає, що 17-річний Степанов може вирости в зірку світового футболу. Тому треба знайти до нього підхід та переконати виступати за "синьо-жовтих".

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Що думає Кварцяний про Степанова

На думку Віталія Володимировича, в молодого футболіста є серйозний потенціал. Якщо ж він зможе покращити свою техніку, то матиме шанси вийти на рівень Ерлінга Голанда, з яким часто порівнюють українця через зовнішність і габарити, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport-express.

"Такого гравця аж ніяк не треба відпускати. У нього цікава манера гри, рухи, націленість на ворота, робота з м’ячем. Якщо він ще покращить свій дриблінг, то це буде машина. З того, що я бачив, Артем повинен стати офігєнним футболістом і в перспективі коштувати великих грошей.

Я Голанда побачив у 17 років у Зальцбургу та сказав, що це буде топовий футболіст. Про Степанова я можу сказати те ж саме. Важко сказати, але за правильного підходу Степанов може перевершити Голанда в майбутньому", – заявив Кварцяний.

Довідка. В нинішньому сезоні Артем Степанов дебютував за основний склад Баєра та став наймолодшим українцем в історії Ліги чемпіонів. Він продовжує виступати за команду "аптекарів" U-19, за яких відзначився 17 голами в кампанії-2024/2025.

Нагадаємо, що 17-річний форвард вирішив бойкотувати виступи за збірну України U-20. Ймовірною причиною є конфлікт з головним тренером команди, яку очолює Дмитро Михайленко.