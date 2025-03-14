Український біатлоніст кардинально змінив зачіску після дебютної медалі на Кубку світу

Український біатлоніст Віталій Мандзин змінив свою зачіску. Це сталося на честь дебютної медалі на Кубку світу з біатлону.

У неділю, 9 березня, у чеському Нове Место відбулася чоловіча естафета. Україна вперше за 5 років здобула медаль, фінішувавши третьою.

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Мандзин пофарбував волосся

Після здобуття дебютної медалі Віталій вирішив пофарбувати волосся у рожевий колір, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу IBU.

Коли виграєш свій перший подіум на Кубку світу й не хочеш бути як усі та голити голову, тож вирішуєш пофарбувати волосся в рожевий,

– написали в організації.

Мандзин пофарбувався в рожевий: дивіться відео

Відзначимо, що з 13 до 16 березня пройде етап Кубка світу у Поклюці.