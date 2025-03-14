14 березня, 19:17
Український біатлоніст кардинально змінив зачіску після дебютної медалі на Кубку світу
Основні тези
- Український біатлоніст Віталій Мандзин змінив зачіску, пофарбувавши волосся у рожевий колір після отримання дебютної медалі на Кубку світу з біатлону.
- Україна здобула першу за 5 років медаль у чоловічій естафеті, фінішувавши третьою у чеському Нове Место.
- Етап Кубка світу пройде з 13 до 16 березня у Поклюці.
Український біатлоніст Віталій Мандзин змінив свою зачіску. Це сталося на честь дебютної медалі на Кубку світу з біатлону.
У неділю, 9 березня, у чеському Нове Место відбулася чоловіча естафета. Україна вперше за 5 років здобула медаль, фінішувавши третьою.
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Мандзин пофарбував волосся
Після здобуття дебютної медалі Віталій вирішив пофарбувати волосся у рожевий колір, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу IBU.
Коли виграєш свій перший подіум на Кубку світу й не хочеш бути як усі та голити голову, тож вирішуєш пофарбувати волосся в рожевий,
– написали в організації.
Мандзин пофарбувався в рожевий: дивіться відео
Відзначимо, що з 13 до 16 березня пройде етап Кубка світу у Поклюці.