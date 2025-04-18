Українська висхідна зірка біатлону претендує на звання "новачок сезону" від IBU

Віталій Мандзин став одним із відкриттів біатлонного сезону-2024/25. 22-річний тернополянин завоював дебютну медаль на рівні Кубка світу.

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) оголосив список претендентів на звання "новачок сезону". Цю престижну нагороду має шанс здобути українець Віталій Мандзин, пише 24 Канал з посиланням на сайт IBU.

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Успішний сезон Мандзина

Конкурентами 22-річного українця є норвежці Мартін Улдал та Ісак Фрей, а також німецький біатлоніст Даніло Рітмюллер.

Мандзин серед претендентів на звання "новачок сезону" / фото IBU

Минулий сезон Віталій Мандзин завершив на 31 місці загального рейтингу Кубка світу.

Українець одразу продемонстрував, що готовий боротися за перші місця. У короткій індивідуальній гонці на першому етапі у фінському Контіолахті Віталій був четвертим.

На етапі Кубка світу в чеському Нове-Мєсто Мандзин здобув дебютну медаль. У складі збірної України 22-річний біатлоніст завоював бронзову нагороду.

Голосування за звання "новачок сезону" триватиме до 19 квітня. Свій голос можна віддати на сайті IBU, а також на сторінках в інстаграмі та фейсбуці.