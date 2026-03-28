Мандзин здобув своє перше історичне золото на чемпіонаті України з біатлону
28 березня, 18:29
Мандзин здобув своє перше історичне золото на чемпіонаті України з біатлону

Олександра Власова
Основні тези
  • Віталій Мандзин здобув своє перше золото на чемпіонаті України з біатлону в Буковелі.
  • Срібло та бронзу в чоловічому спринті завоювали Олександр Пономаренко та Тарас Лесюк відповідно.

У Буковелі триває чемпіонат України з біатлону. Після перемоги Олександри Меркушиної в жіночому спринті на старт вийшли чоловіки. Головним фаворитом був Віталій Мандзин, який відмінно відпрацював на обох вогневих рубежах і здобув впевнену перемогу.

Мандзин очолив протокол уже з першого кола. Він здобув своє перше золото на національному чемпіонаті, повідомляє сайт Біатлону України.

Як пройшли змагання з чоловічого спринту у біатлоні?

Срібло у спринті завоював Олександр Пономаренко з Харківської області, відставши від Мандзина на 35 секунд, а бронзу здобув Тарас Лесюк з Тернопільщини з двома промахами, +37,7 секунд.

Результати чоловічого спринту у біатлоні / Фото Суспільне Спорт

Що відомо про Віталія Мандзина?

  • Мандзин пройшов традиційний шлях від юнацького спорту до дорослого рівня: у 2020 році він представляв Україну на Юнацьких Олімпійських іграх у Лозанні, де відзначився сильним результатом у спринті.
  • Пізніше, у сезоні 2024/2025, він став ключовим спортсменом чоловічої збірної України з біатлону, демонструючи стабільну форму на Кубку світу, зокрема 4‑те місце в короткому індивідуальному старті та подіум у естафеті.

  • За даними Суспільного Спорту, у 2026 році Мандзин дебютував на зимових Олімпійських іграх, де у спринті показав один із найкращих результатів серед українців, а під час третьої зміни естафети допоміг команді значно покращити позицію на трасі.